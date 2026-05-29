Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh với các công đoàn ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chiều 29/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với 7 công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong đó, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, văn hóa doanh nghiệp và bản lĩnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại lễ ký kết.

Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Một trong những nội dung trọng tâm được các đơn vị quan tâm là triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 – 2031; phong trào “Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số trong Nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2026 – 2030; phong trào thi đua “5 Tiên phong, 5 Đồng hành”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, chương trình phối hợp tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng thiết chế, không gian văn hóa công đoàn và nâng cao chất lượng các chương trình phúc lợi đoàn viên.

Các đơn vị cũng thống nhất phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật công đoàn, mạng lưới công nhân nòng cốt và các mô hình công đoàn kiểu mẫu trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng thông qua việc xây dựng văn hóa an toàn lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Toàn cảnh buổi lễ.

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 không chỉ thể hiện sự thống nhất trong hành động giữa LĐLĐ tỉnh với các công đoàn ngành Trung ương và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLD Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm đồng hành của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Thông qua chương trình phối hợp, sẽ tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức công đoàn các cấp; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của từng ngành, từng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Thanh Huê