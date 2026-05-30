Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng, Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á - Ảnh: TTXVN

Tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9/2011, bức tượng Bác Hồ đặt bên cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành.

Bảo tàng Văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.

Theo TTXVN

