Khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Chiều 29/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn (KHV) đầu tư công năm 2026 của tỉnh đến ngày 22/5/2026 (bao gồm KHV năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026) đạt 2.090,7 tỷ đồng, bằng 11,35% kế hoạch, tăng 1.033,7 tỷ đồng so với kỳ báo cáo ngày 15/4/2026 (trong đó, giải ngân KHV năm 2026 đạt 1.744,7 tỷ đồng, bằng 12,56% kế hoạch).

Toàn tỉnh, có 21 dự án đã hoàn thành (hoặc cơ bản hoàn thành) giải ngân KHV năm 2026; có 31/178 dự án và 3/17 chủ đầu tư giải ngân bảo đảm theo tiến độ quy định tại Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 10/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ, tiến độ giải ngân KHV đầu tư công năm 2026 của tỉnh đến ngày 22/5/2026 chưa bảo đảm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh (theo kế hoạch, tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/5/2026 phải đạt khoảng 40% kế hoạch). Đặc biệt, toàn tỉnh có 14/17 chủ đầu tư giải ngân chưa bảo đảm tiến độ theo quy định tại Kế hoạch số 36/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, có 7 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, bao gồm: Sở Y tế; UBND xã Pù Luông; UBND xã Thường Xuân; UBND xã Vạn Xuân; UBND xã Xuân Chinh; Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm; Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn, chiếm tỷ trọng cao vẫn còn chậm...

Về tiến độ GPMB, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến, năm 2026, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện GPMB 2.787,46 ha, tương ứng với 667 dự án, trong đó: 476 dự án đầu tư công, diện tích 1.518,04 ha và 191 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, diện tích 1.269,42 ha .

Tính từ ngày 1/1/2026 đến ngày 27/5/2026, toàn tỉnh đã GPMB được 968,8 ha, đạt 34,76% so với chỉ tiêu theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh.

Trong đó có 5 xã đã hoàn thành chỉ tiêu GPMB năm 2026 (đạt tỷ lệ 100%), gồm các xã: Đồng Tiến, Mường Lát, Xuân Lập, Vạn Xuân, Ngọc Lặc; 8 xã có diện tích GPMB đạt tỷ lệ từ 80% đến dưới 100%; 17 xã, phường có diện tích GPMB đạt tỷ lệ từ 60% đến dưới 80%; 22 xã, phường có diện tích GPMB đạt tỷ lệ từ 35% đến dưới 60%; 35 xã, phường có diện tích GPMB đạt tỷ lệ dưới 35%. Đặc biệt, toàn tỉnh có 42 xã, phường chưa có diện tích hoàn thành GPMB (tỷ lệ 0%), như: Tân Dân, Trung Lý, Vạn Lộc, Yên Nhân, Yên Phú, Thạch Quảng, Cẩm Thủy, Vân Du, Hoằng Tiến, Tân Tiến, Lương Sơn, Tiên Trang...

Liên quan đến việc giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 28 mỏ đất san lấp đang hoạt động và 20 giấy xác nhận đăng ký thu hồi trong dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng trữ lượng đang cung ứng ra thị trường đến thời điểm hiện tại là 24 triệu m3. Với công suất này cơ bản đáp ứng nhu cầu các dự án đầu tư công. Về cát xây dựng, tổng công suất cung ứng ra thị trường hiện tại là 2,445 triệu m3/năm, đáp ứng được khoảng 50,9% nhu cầu cho các công trình vốn ngân sách Nhà nước. Đối với đá xây dựng, toàn tỉnh có 182 mỏ đang hoạt động và 4 giấy xác nhận thu hồi, tổng công suất 11,15 triệu m3/năm. Nguồn cung hiện hữu đáp ứng đủ cho các dự án đầu tư công và tổng nhu cầu toàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các xã, phường đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như giải trình nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong giải ngân vốn và GPMB. Đồng thời đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ GPMB thực hiện các dự án đầu tư; hoạt động giải ngân vốn đầu tư công đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ này trước yêu cầu đặt ra của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt, nằm top dẫn đầu của tỉnh về GPMB và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư, địa phương bám sát nội dung các văn bản của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, như: Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh để triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: GPMB là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, vì vậy các ngành, các địa phương phải có phương pháp, cách thức phù hợp để triển khai thực hiện. Đồng chí cũng lưu ý ngành chức năng, các địa phương quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục rà soát hoàn chỉnh lộ trình thi công, lộ trình giải ngân, GPMB của từng dự án; tăng cường phối hợp với đơn vị thi công, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và bám sát các mốc tiến độ tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh về GPMB để triển khai thực hiện.

UBND các xã, phường tổ chức giao ban định kỳ tiến độ GPMB, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhất là cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu theo dõi, đôn đốc từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư, các địa phương; Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về niêm yết, kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời động viên các tổ chức, đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Phong Sắc