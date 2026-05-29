Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

Chiều 29/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn K297.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cùng 57 học viên là cán bộ công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tổng quan Công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp luật về lao động và công đoàn; kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng tham gia quản lý, lãnh đạo, điều hành tổ chức và hoạt động công đoàn; kỹ năng tuyên truyền, truyền thông, vận động đoàn viên, người lao động và công tác nữ công...

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, cán bộ công đoàn cơ sở cần nâng cao phẩm chất, năng lực; nhanh về tư duy, mạnh về kỹ năng, gần về phong cách và giỏi về tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ các vấn đề thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đồng thời tranh thủ kiến thức, kinh nghiệm truyền đạt của các giảng viên. Qua đó, học viên vận dụng hiệu quả kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

