Thông cáo báo chí số 13 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ năm, ngày 23/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; các nội dung về việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh, mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế suất và mức thuế tuyệt đối; về việc sửa đổi, cho phép các loại xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ ngồi chạy bằng pin được gia hạn thời gian áp dụng thuế suất tiêu thụ đặc biệt đến ngày 31/12/2030 thay vì mốc 31/3/2027; việc sớm ban hành các văn bản hướng dẫn; về hiệu lực thi hành...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Tại phiên thảo luận có 7 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến cụ thể về những nội dung sau: đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và tình hình triển khai hoạt động giám sát những tháng đầu năm 2026; dự kiến Chương trình giám sát năm 2027; tổ chức thực hiện giám sát; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật; trách nhiệm thực hiện giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát; tăng cường tính độc lập trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội; nâng tầm hoạt động giải trình bảo đảm tính thời sự; tăng cường giám sát chuyên đề đối với một số vấn đề được cử tri, dư luận xã hội quan tâm...

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày 5 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau:

- Đối với Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi): có 493 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 492 đại biểu tán thành (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Thủ đô (sửa đổi): có 492 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Hộ tịch (sửa đổi): có 492 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng: có 491 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,20% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 489 đại biểu tán thành (bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý: có 494 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,80 % tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 494 đại biểu tán thành (bằng 98,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 494 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,80% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 485 đại biểu tán thành (bằng 97,00% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 6 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 492 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 492 đại biểu tán thành (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 495 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 99,00% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 493 đại biểu tán thành (bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 490 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,00% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 489 đại biểu tán thành (bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe các nội dung sau: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại phiên thảo luận có 9 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các Báo cáo.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau: về tiếp nhận giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, đặc khu, hải đảo; chế độ đối với người nuôi dưỡng nạn nhân chất độc màu da cam thế hệ thứ 2 là người khuyết tật đặc biệt nặng; dữ liệu quản lý đất đai; dạy thêm, học thêm; chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục;...

Có ý kiến đại biểu đề nghị cần nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; bổ sung cơ chế chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính và chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết kiến nghị của cử tri;...

Thứ sáu, ngày 24/4, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên.

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI./.

