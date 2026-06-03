Chi cục Hải quan khu vực X chủ động phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực

Chi cục Hải quan khu vực X đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thông qua đó vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, vừa tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế trên địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X bao gồm 2 tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, diện tích rộng, đường biên giới trên đất liền dài, giao thông khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật về hải quan. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức thường xuyên phải giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm... dễ phát sinh phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Ông Đinh Văn Hòa, Phó chi cục trưởng, Chi cục Hải quan khu vực X, cho biết: Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc, bài bản các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục hải quan, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa cán bộ, công chức hải quan với doanh nghiệp...

Cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn bộ cán bộ, công chức và cả các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó, vừa nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và phát huy vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp với hoạt động của ngành hải quan.

Trong hoạt động, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với các khâu, quy trình nghiệp vụ. Trong đó chú trọng công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động. Yêu cầu các phòng, đội, hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tiến hành dân chủ công tác xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời quan tâm chuyển đổi vị trí công tác của công chức, nhất là công chức công tác ở các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực. Quý I năm 2026, đơn vị đã điều động, chuyển đổi vị trí công tác của 8 trường hợp, gồm 3 công chức giữ chức danh lãnh đạo quản lý và 5 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực X đã duy trì thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính hải quan được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ tại trụ sở hải quan nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên môi trường điện tử. Duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Đáng chú ý, trong nỗ lực công khai, minh bạch quá trình hoạt động, Chi cục Hải quan khu vực X đã tiên phong cải cách hành chính, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh. Cụ thể, đơn vị đã khai thác và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean và các chương trình, ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thông qua các nền tảng, ứng dụng này, cơ quan hải quan đã tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, vừa giúp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, vừa hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho biết thêm: Cùng với việc thường xuyên tiến hành tự kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực công tác, các khâu nghiệp vụ nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để kịp thời ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng có thể xảy ra, đơn vị đã tổ chức phong phú các kênh đối thoại với doanh nghiệp ở cả cấp chi cục và cấp đội. Thông qua đó không những kịp thời phổ biến, công khai chính sách mới có liên quan, mà còn là kênh thông tin hiệu quả để lắng nghe phản ánh từ doanh nghiệp về hoạt động công vụ của cán bộ, công chức hải quan. Từ đó kịp thời điều chỉnh, uốn nắn, xử lý vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Với nhiều cách làm đồng bộ, hiệu quả, công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế trên địa bàn quản lý.

Bài và ảnh: Đồng Thành