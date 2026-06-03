Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thị Xâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến to lớn của đảng viên, mà còn là biểu tượng của lòng trung kiên với Đảng, với dân tộc, là nguồn động viên, khích lệ để đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Vũ Thị Xâm.

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thị Xâm, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Tĩnh Hải (cũ). Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Vũ Thị Xâm, sinh năm 1930, vào Đảng chính thức ngày 12/12/1948, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Thắng Hải, Đảng bộ phường Hải Bình. Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thị Xâm

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến to lớn của đảng viên, mà còn là biểu tượng của lòng trung kiên với Đảng, với dân tộc, là nguồn động viên, khích lệ để đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đảng viên mà còn của gia đình, dòng họ, quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đảng viên Vũ Thị Xâm giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng; động viên, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Vũ Thị Xâm.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành.

Quốc Hương