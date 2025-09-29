Thông báo tuyển dụng

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bản sao: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các chứng chỉ liên quan.

02 ảnh 4×6 (mới chụp trong 6 tháng gần nhất). 01 phong bì ghi tên địa chỉ người nhận qua đường bưu chính.