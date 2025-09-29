Thông báo tuyển dụng
Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2025, nội dung cụ thể như sau:
A. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Vị trí và số lượng tuyển dụng
Kiến trúc sư (chuyên ngành quy hoạch) - Tổng cộng: 01 chỉ tiêu
2. Yêu cầu tuyển dụng
Tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá trở lên, có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch.
Sử dụng thành thạo ứng dụng CNTT cơ bản và phần mềm chuyên ngành AutoCAD, Photoshop, 3DS Max, ....
Tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật; đã từng chủ trì ít nhất 01 đồ án QH phân khu chức năng hoặc QH chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm, biết sử dụng BIM.
3. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển theo quy định.
4. Hồ sơ dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01, Nghị định 115/2020/NĐ-CP).
Thông tin cá nhân – CV.
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
Bản sao: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các chứng chỉ liên quan.
02 ảnh 4×6 (mới chụp trong 6 tháng gần nhất). 01 phong bì ghi tên địa chỉ người nhận qua đường bưu chính.
Bản sao CCCD/CC.
B. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
1. Vị trí và số lượng tuyển dụng
02 Kiến trúc sư công trình
03 Kiến trúc sư quy hoạch
03 Kỹ sư đô thị (kỹ thuật đô thị)
01 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Tổng cộng: 9 chỉ tiêu.
2. Yêu cầu tuyển dụng
Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học chính quy, bằng loại Khá trở lên.
Sử dụng thành thạo ứng dụng CNTT cơ bản và phần mềm chuyên ngành.
Tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, có mong muốn gắn bó lâu dài.
Yêu cầu riêng theo từng vị trí
Kiến trúc sư quy hoạch: Sử dụng thành thạo AutoCAD, Photoshop, SketchUp...
Kiến trúc sư công trình: Thành thạo phần mềm Revit, SketchUp, 3DS Max...
Kỹ sư đô thị (kỹ thuật đô thị): Thành thạo AutoCAD, ADS Civil, Nova hoặc phần mềm tương đương.
Kỹ sư kinh tế xây dựng: Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm F1 hoặc phần mềm tương đương.
3. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển theo quy định của Viện.
4. Quyền lợi & Chế độ
Thử việc: từ 1–2 tháng, Viện hỗ trợ một phần lương thong thời gian thử việc.
Sau thử việc:
Ký HĐLĐ chính thức, hưởng lương theo năng lực, quy định của Viện.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Người có năng lực & kinh nghiệm có chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến.
Phúc lợi khác: Ăn ca, nghỉ phép, thưởng lễ Tết, tham gia hoạt động văn hóa – thể thao, hội thảo chuyên môn.
Trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị làm việc khi ký HĐLĐ chính thức: máy tính, bàn ghế, văn phòng phẩm...
5. Hồ sơ dự tuyển
Đơn xin việc.
Thông tin cá nhân - CV.
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các chứng chỉ liên quan.
02 ảnh 4x6 (mới chụp trong 6 tháng gần nhất).
Bản sao CCCD/CC.
C. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian & cách thức nộp hồ sơ
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/10/2025.
Hình thức nộp: Trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trong giờ hành chính, thuộc Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa.
2. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng phòng TC-HC - Sđt 0912034579.
Địa chỉ: Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa. 747 – Bà Triệu – phường Hạc Thành – tỉnh Thanh Hóa.
