UBND xã Nông Cống xét tuyển 15 lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, Tiểu học

UBND xã Nông Cống thông báo xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, Tiểu học xã Nông Cống theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

1.Chỉ tiêu xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên: 15 người.

2.Số lượng, vị trí việc làm xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên

Cấp Mầm non: Hợp đồng 111 vị trí Giáo viên mầm non: 4 chỉ tiêu

Cấp Tiểu học: Hợp đồng vị trí Giáo viên Tiểu học 11 chỉ tiêu cụ thể:

-Hợp đồng 111 vị trí Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 8 chỉ tiêu

-Hợp đồng 111 vị trí Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu

-Hợp đồng 111 vị trí Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu

-Hợp đồng 111 vị trí Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu

3.Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên

3.1. Đối tượng, tiêu chuẩn chung: Cá nhân tham gia đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo từng cấp học phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;

g) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định tại các thông tư: Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

3.2 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo: Cụ thể về trình độ chuyên môn như sau:

Đối với giáo viên Mầm non:

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên Tiểu học:

Có bằng Cử nhân (Đại học) trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp vị trí xét tuyển chưa đủ giáo viên có bằng Cử nhân (Đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên, sư phạm thì phải có bằng Cử nhân (Đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Thời gian, địa điểm thu hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian thu hồ sơ đăng ký dự tuyển: 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử xã Nông Cống.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nông Cống (bộ phận Nội vụ).

Lưu ý: Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký và tham gia xét tuyển 01 vị trí việc làm đã nêu tại mục 2 Thông báo này.

Trong quá trình đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị đến trực tiếp Phòng Văn hóa - Xã hội (bộ phận Nội vụ) xã Nông Cống hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912637858 để được hướng dẫn.

Xem chi tiết hình thức xét tuyển, xác định người trúng tuyển tại đây.

UBND xã Nông Cống