BIDV Trung Sơn Thanh Hóa thông báo tuyển dụng chuyên viên quản lý khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa (BIDV Trung Sơn Thanh Hóa) trân trọng thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí tại chi nhánh như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Chuyên viên Quản lý khách hàng yêu cầu kinh nghiệm, số lượng: 01

- Chuyên viên Quản lý khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm, số lượng: 01

2. Nguồn tuyển dụng: Từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV.

3. Mô tả công việc và điều kiện tuyển dụng: chi tiết tại phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên khai báo thông tin và ứng tuyển theo hướng dẫn trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/. Đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh), bản scan CCCD, bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu chưa tốt nghiệp Đại học), Bảng điểm, Chứng chỉ tiếng Anh, tin học; Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác.

(*) Ứng viên điền rõ tên nơi làm việc (tên Đơn vị) trong phiếu đăng ký dự tuyển, và đặt tên file theo mẫu: tên đơn vị dự tuyển_ tên vị trí dự tuyển_họ và tên ứng viên. Ví dụ: Tendonvi_Tenvitriungtuyen_NguyenVanA

Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên tạo hồ sơ và ứng tuyển trực tuyến tại website tuyển dụng chính thức của BIDV https://tuyendung.bidv.com.vn/. BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website https://tuyendung.bidv.com.vn/. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 26/11/2025 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

* Lưu ý:

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyền hủy kết quả tuyển dụng.

(iii) Trong trường hợp không nhận được email kích hoạt, ứng viên kiểm tra kỹ ở Junk E-mail, spam, Quảng cáo ... Mọi vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ, ứng viên gửi email về địa chỉ tuyendung.tcns@bidv.com.vn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC: Đoàn Huy Hoàng