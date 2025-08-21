Thông báo thời gian ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025 các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025 như sau:

A. Thời gian và địa điểm thi chuyên môn nghiệp vụ:

Hình thức thi chuyên môn nghiệp vụ: 60 phút/100 câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến trên hệ thống E-learning.

I. Tại Agribank Chi nhánh Thanh Hóa.

1.1. Thời gian thi: Vào sáng thứ 7 ngày 23/8/2025, bắt đầu từ 8h00.

1.2. Địa điểm thi: Hội trường Tầng 6, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

II. Tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

1.1. Thời gian thi: Vào sáng thứ 7 ngày 23/8/2025. Gồm 02 ca thi:

- Ca 1: Từ 08h00 đến 09h00;

- Ca 2: Từ 10h00 đến 11h00.

1.2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 3, nhà A Hội sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, số nhà 56, Phố 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

III. Tại Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

1.1. Thời gian thi: Thứ 7 ngày 23/8/2025, bắt đầu từ 8h00.

- Ca 1: Từ 08h00 đến 09h00;

- Ca 2: Từ 10h00 đến 11h00;

- Ca 3: Từ 14h00 đến 15h00;

1.2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Biển, số 37 đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

B. Thời gian và địa điểm thi phỏng vấn:

I. Tại Agribank Chi nhánh Thanh Hóa.

1.1. Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển vị trí kế toán:

- Thời gian bắt đầu thi phỏng vấn: Chủ nhật ngày 24/8/2025, bắt đầu từ 07h30.

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2.2. Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển vị trí còn lại:

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian được chia theo ca thi như sau:

STT Phỏng vấn vị trí dự tuyển Thời gian 1 Pháp chế 07h30- 09h30 2 Công nghệ thông tin 09h30- 10h30 3 Xây dựng cơ bản 10h30 – 11h30

II. Tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

- Thời gian phỏng vấn: Vào chiều thứ bảy ngày 23/8/2025, bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm phỏng vấn: Hội trường tầng 2, nhà B Hội sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, số nhà 56, Phố 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

III. Tại Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

- Thời gian phỏng vấn: Thứ 7 ngày 23/8/2025, bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm phỏng vấn: Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Biển, số 37 đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

C. Một số lưu ý với các ứng viên dự thi:

1. Đối với thi viết chuyên môn nghiệp vụ: Ứng viên có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để ổn định tổ chức và nghe phổ biến về Nội quy thi tuyển lao động.

2. Danh sách ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn: được niêm yết tại bảng tin trụ sở các Chi nhánh: Agribank CN Thanh Hóa, Agribank CN Nam Thanh Hóa và Agribank CN Bắc Thanh Hóa và tại địa điểm thi như thông báo nêu trên.

3. Yêu cầu đối với ứng viên tham gia dự tuyển

- Xuất trình Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ có chữ ký xác nhận của cán bộ thu hồ sơ; CMND/CCCD (còn hiệu lực).

- Ứng viên tham gia thi viết chỉ được phép mang vào phòng thi máy tính cầm tay Casio, thước kẻ; không được mang vào phòng thi các loại giấy tờ, tài liệu, các phương tiện thông tin như: điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy tính bảng, đồng hồ Smartwatch (với chức năng: nghe, gọi, gửi nhận tin nhắn, kết nối Internet, truyền tải thông tin với thiết bị ngoại vi khác ...); giấy thi, giấy nháp, bút viết do Hội đồng tuyển dụng cung cấp.

- Ứng viên tham gia phỏng vấn mang theo văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,....bản gốc và hồ sơ/giấy tờ để chứng minh bản thân có quá trình công tác liên quan đến vị trí đăng ký tuyển dụng (nếu có)... để Hội đồng tuyển dụng đối chiếu.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các ứng viên được biết và đến tham gia thi viết, phỏng vấn đúng thời gian quy định.