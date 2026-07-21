Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Quý Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 335/TB-UBND ngày 20/7/2026 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty TNHH Vân Lộc là đơn vị được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường xã Quý Lộc.

Tên loại khoáng sản thực hiện thăm dò: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Diện tích xem xét cấp giấy phép thăm dò: 12 ha .

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đăng tải thông báo công khai thông tin tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan có liên quan theo quy định.

Công ty TNHH Vân Lộc có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ các loại tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

LP