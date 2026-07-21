Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Quý Lộc

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 335/TB-UBND ngày 20/7/2026 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Quý Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 335/TB-UBND ngày 20/7/2026 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Quý Lộc

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty TNHH Vân Lộc là đơn vị được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường xã Quý Lộc.

Tên loại khoáng sản thực hiện thăm dò: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Diện tích xem xét cấp giấy phép thăm dò: 12 ha .

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đăng tải thông báo công khai thông tin tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan có liên quan theo quy định.

Công ty TNHH Vân Lộc có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ các loại tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

LP

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Văn phòng UBND tỉnh #Thăm dò #Giấy phép #xã Quý Lộc #Thông báo #Kết quả #làm vật liệu xây dựng #lựa chọn #Khai thác khoáng sản

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế nông thôn

Kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế nông thôn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các ngân hàng thương mại, mạng lưới quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng, tiếp sức trực tiếp cho khu vực kinh tế nông thôn, kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Với...
Đòn bẩy cho nông nghiệp hiện đại

Đòn bẩy cho nông nghiệp hiện đại

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ những thửa ruộng manh mún, nhỏ lẻ, nhiều địa phương trong tỉnh đã hình thành những cánh đồng lớn, vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa, công nghệ cao và chuyển đổi số vào đồng ruộng. Tập trung đất đai đang trở thành đòn bẩy quan...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh