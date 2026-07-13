Thời tiết ngày 13/7: Mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước

Ngày 13/7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to; nhiều vùng biển ghi nhận gió Tây Nam cấp 6, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trong khi nhiều vùng biển ghi nhận gió Tây Nam cấp 6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3m; riêng khu vực Giữa Biển Đông 2-4m.

Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 14/7, vùng biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 13/7:

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (13/7), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/7 đến 3 giờ ngày 13/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Hòn Đất (An Giang) 79,2mm, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) 41,6mm.../.

Theo TTXVN