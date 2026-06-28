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Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự án phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yıldırımhan đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, bởi nếu thành công, Ankara sẽ trở thành một trong số ít quốc gia sở hữu loại vũ khí có tầm bắn trên 5.000 km.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Việc Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự án phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yıldırımhan đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, bởi nếu thành công, Ankara sẽ trở thành một trong số ít quốc gia sở hữu loại vũ khí có tầm bắn trên 5.000 km.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự án phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yıldırımhan. Ảnh: X.

Yıldırımhan là dự án ICBM đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ với tầm bắn được cho là gần 6.000 km. Trước đó, ngành công nghiệp quốc phòng nước này chủ yếu tập trung phát triển các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung như Tayfun và Cenk.

Thông tin về dự án được nhiều người tại Thổ Nhĩ Kỳ xem là cột mốc quan trọng, thể hiện bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đánh giá thành công của chương trình, bởi Yıldırımhan vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa chứng minh được năng lực tác chiến.

Dự án cũng làm dấy lên nhiều đánh giá trái chiều từ bên ngoài. Một số nhà phân tích phương Tây nhận định việc Ankara theo đuổi chương trình ICBM có thể làm thay đổi cán cân chiến lược tại Trung Đông và gia tăng ảnh hưởng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Yıldırımhan là dự án ICBM đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ với tầm bắn được cho là gần 6.000 km. Ảnh: AA.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng nếu được triển khai, Yıldırımhan có thể trở thành yếu tố tác động đến môi trường an ninh của châu Âu, Israel, Ấn Độ và thậm chí cả Mỹ. Một số chuyên gia còn đưa ra giả thuyết rằng năng lực tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ có thể phục vụ các tính toán chiến lược rộng hơn trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà quan sát cho rằng, những nhận định trên vẫn mang tính suy đoán, bởi Ankara chưa công bố học thuyết sử dụng cũng như mục tiêu chiến lược của chương trình.

Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm không chỉ là tầm bắn hay khả năng mang đầu đạn của Yıldırımhan mà là vai trò mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây dựng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phụ thuộc vào tên lửa, máy bay không người lái và các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Nếu Yıldırımhan hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là bước tiến lớn trong tham vọng phát triển năng lực răn đe chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thể đưa nước này gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thu Uyên

Nguồn: Responsible Statecraft, Anadulu

Từ khóa:

#tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM #Thổ nhĩ kỳ #Phát triển #Dự án #Gia nhập #Tầm bắn #Máy bay không người lái #Ankara #Chiến lược #Thành công

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