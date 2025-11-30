Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn, cảnh báo khủng hoảng Gaza vượt ngưỡng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 29/11 cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza với những “lý do bịa đặt”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh. Reuters.

Phát biểu tại Lễ trao giải Phổ biến Khoa học ở Istanbul, ông Erdogan cho biết phong trào Hamas vẫn “tuân thủ lập trường kiên định” trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp những hành động mà ông gọi là “khiêu khích và vi phạm” từ phía Israel.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích mạnh mẽ truyền thông quốc tế vì “thờ ơ” trước các vụ tấn công nhằm vào nhà báo tại Gaza. Ông dẫn số liệu cho biết hơn 270 phóng viên đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng “thảm kịch này hầu như không được phản ánh đầy đủ trên các kênh truyền thông toàn cầu”.

Ankara thời gian qua liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn bền vững và mở rộng hành lang nhân đạo tại Gaza. Tổng thống Erdogan nhiều lần tố cáo Israel “phạm tội ác chiến tranh” và kêu gọi các nước Ả Rập, Hồi giáo cũng như các tổ chức quốc tế đóng vai trò mạnh mẽ hơn để bảo vệ dân thường.

Ông nhấn mạnh: “Tình hình ở Gaza đã trở thành phép thử đối với lương tri toàn nhân loại. Cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục làm ngơ trước cảnh người vô tội bị sát hại”.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu duy trì lập trường chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine, đồng thời giữ vai trò ngoại giao tích cực trong các nỗ lực trung gian ngừng bắn.

Các đội cứu hộ tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm kiếm người gặp nạn. Ảnh: AFP.

Trong lúc này cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết, gần 70.000 người thiệt mạng và hơn 170.000 người bị thương tại Gaza trong các chiến dịch quân sự của Israel kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10/2023. Hiện con số này chưa thể được xác minh độc lập.

Quân đội cũng như giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong mới tại Gaza do Bộ Y tế Palestine công bố. Tuy nhiên, trong nhiều tuyên bố trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho rằng số thương vong ở Gaza đã bị Phong trào Hamas phóng đại. IDF cũng bác bỏ cáo buộc phạm tội ác diệt chủng tại Gaza theo như kết luận điều tra của các chuyên gia Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định công bố của cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc về xảy ra nạn đói ở dải Gaza, là không chính xác.

Thu Uyên

Nguồn: Middle East Eye. Reuters