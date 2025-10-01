Mỹ hối thúc Hamas chấp thuận kế hoạch ngừng bắn, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đàm phán hòa giải Gaza

Xung đột Israel - Palestine tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Hamas chỉ có “ba hoặc bốn ngày” để phản hồi kế hoạch ngừng bắn do Washington đề xuất. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ tham gia tiến trình hòa giải tại Doha (Qatar), tạo thêm động lực ngoại giao trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 30/9 rằng, không có nhiều cơ hội để thảo luận thêm về đề xuất của ông. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/9, ông Trump cho biết, Israel cùng nhiều lãnh đạo Arab đã chấp thuận kế hoạch gồm 20 điểm do Mỹ khởi xướng, đồng thời nhấn mạnh: “Hamas sẽ phải làm hoặc không. Nếu không, đó sẽ là một kết cục rất buồn”. Khi được hỏi liệu còn dư địa để đàm phán, ông trả lời: “Không nhiều.”

Theo bản đề xuất, các điều khoản chính bao gồm: ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin Israel với tù nhân Palestine, rút quân Israel theo giai đoạn, loại bỏ vai trò của Hamas trong quản trị Gaza và thành lập chính quyền lâm thời gồm các chuyên gia Palestine.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, Hamas đã nhận được toàn văn đề xuất và cam kết sẽ “nghiêm túc xem xét”. Người phát ngôn Majed al-Ansari cho biết còn quá sớm để dự đoán kết quả, song khẳng định, Doha “lạc quan” vì đây là một kế hoạch “toàn diện”. Ông cũng xác nhận, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham gia nhóm trung gian hòa giải và phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong tiến trình này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ca ngợi nỗ lực của ông Trump, nhằm “chấm dứt đổ máu” và cam kết Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình ngoại giao, hướng tới “một nền hòa bình công bằng và bền vững được tất cả các bên chấp nhận”.

Trong khi đó, tình hình trên thực địa tại Gaza vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Quân đội Israel tiếp tục mở rộng các đợt tấn công bằng xe tăng và không kích trên toàn dải Gaza. Nguồn tin từ bệnh viện al-Awda và al-Aqsa cho biết, ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng khi đang chờ nhận viện trợ ở trung tâm Gaza. Tại bệnh viện al-Shifa, thêm một trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng, nâng tổng số ca tử vong liên quan đến nạn đói lên 453, trong đó có 150 trẻ em.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên nhanh chóng cam kết thực thi thỏa thuận để giảm bớt đau khổ cho thường dân. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, lời cảnh báo cứng rắn của ông Trump cho thấy bản kế hoạch này “không phải là một đề nghị, mà là tối hậu thư” dành cho Hamas, đồng nghĩa với nguy cơ Israel sẽ được bật đèn xanh để tăng cường hành động quân sự nếu thỏa thuận không được chấp thuận.

Bích Hồng

Nguồn: Aljazeera