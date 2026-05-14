Thiết thực chương trình về nguồn của tuổi trẻ Thanh Hóa

Sáng 14/5, Đoàn Thanh niên các đơn vị gồm: UBND tỉnh, Công an tỉnh, phường Hạc Thành, Kho 661 Cục xăng dầu, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn “Theo dấu chân Bác Hồ” nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và chương trình tình nguyện hè 2026, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Sầm Sơn.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành; Di tích Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, phường Đông Sơn; Bia lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm và kéo lưới (ngày 17/7/1960) tại tổ dân phố Vinh Sơn và tham quan tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc” ở phường Sầm Sơn.

Tại các địa điểm trên, đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự kính trọng vô hạn đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua tuổi trẻ các đơn vị luôn đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội.

Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ các đơn vị nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập, lao động, công tác; chung sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Triển khai chương trình tình nguyện hè 2026, Đoàn Thanh niên các đơn vị đã trao tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Sầm Sơn, với tổng trị giá 20 triệu đồng. Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nguyễn Đạt