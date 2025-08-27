Thiệt hại bước đầu do mưa bão gây ra ở bản Xa Mang khoảng hơn 5,5 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ ngày 25/8 đến ngày 26/8/2025 trên địa bàn xã Sơn Điện đã có mưa lớn kéo dài trên diện rộng; mực nước tại sông Luồng và các suối dâng cao, đã xuất hiện lũ quét. Đặc biệt, vào hồi 16h30 ngày 26/8 tại bản Xa Mang xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, lúa và hoa màu, thủy sản của Nhân dân, ước tính khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường lũ quét tại bản Xa Mang.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Điện, lũ quét đã làm thiệt hại 6 hộ gia đình, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của 34 nhân khẩu tại bản Xa Mang. Trong đó, có 3 nhà/17 khẩu thiệt hại từ 30-50%; 2 nhà/10 khẩu bị thiệt hại rất nặng từ 50-70% và 1 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Ngoài ra, hơn 50m đường bê tông nội thôn,150m đường bê tông liên thôn bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Đường dân sinh, đường thôn, liên thôn có hơn 100 vị trí sạt lở ta luy dương, ta luy âm gây ách tắc cục bộ với khối lượng trên 1.000m3.

Lực lượng chức năng xã tiếp cận với bản.

Lũ quét cùng vùi lấp, cuốn trôi hơn 3 ha lúa, 10 ao cá của người dân bản Xa Mang; lớp học khu Xa Mang một phòng học bị sập, Khu Mầm non có nguy cơ cao sạt lở đất và nhiều tài sản của các trường học bị hư hỏng. Cùng với đó hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc tê liệt hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

Người dân được di rời đến nơi an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã Sơn Điện đã kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình, huy động các lực lượng, phương tiện máy móc tại chỗ hỗ trợ sơ tán người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn; tổ chức cho di dời các hộ sinh sống ven suối, chân đồi cao có nguy cơ bị sạt lở. Phân công trực ban và trực Chỉ huy 24/24h theo quy định.

Nhóm PV Thời sự