Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông xuyên Tết

Với quyết tâm giữ ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, phối hợp cùng các lực lượng khác của Công an tỉnh, tăng cường tuần tra kiểm soát, bám tuyến, bám địa bàn, phát hiện, xử lý vi phạm xuyên Tết Dương lịch 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT kiểm tra xe khách vi phạm quy định trật tự ATGT trên Quốc lộ 47.

Nhận định dịp Tết Dương lịch 2026 lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường sẽ tăng cao, ngay từ trước ngày nghỉ lễ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đội CSGT và Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, bố trí nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra lưu động khép kín địa bàn, kiểm soát tốt tình hình trật tự giao thông.

Cao điểm thực hiện từ ngày 31/12/2025 đến 5/1/2026, các đơn vị huy động lực lượng cùng trang thiết bị tăng cường tuần tra, trọng tâm là các quốc lộ 1A, 45, 47, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường dẫn lên nút giao cao tốc...

Bên cạnh tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải khách, xe hợp đồng, taxi... vi phạm quy định vận tải, chở quá số người quy định, lái xe sử dụng các chất kích thích, ma túy..., các lực lượng sẽ nhanh chóng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giải tỏa giao thông, không để ùn tắc kéo dài trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn giao thông,

Đại úy Bùi Trung Dũng, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương cho biết: Trạm được phân công nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông trên quốc lộ 1A. Từ 17h đến 21h ngày 31/12, Trạm đã bố trí trực 100% quân số, chia thành nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra lưu động dọc tuyến và khu vực giao cắt giữa đường bộ, đường sắt, nhằm kịp thời điều tiết, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn ứ cục bộ khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

CSGT bắn tốc độ trên tuyến đường nối Quốc lộ 45 đi Quốc lộ 1A.

Với tinh thần kiểm tra, xử lý vi phạm xuyên lễ, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã yêu cầu các đội CSGT bám tuyến, bám địa bàn, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát trật tự, công an xã, phường triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, tốc độ...

Thiếu tá Nguyễn Văn Lọc, cán bộ Đội CSGT số 2 cho biết: Đội được giao kiểm soát trên Quốc lộ 47B. Đây là tuyến đường dẫn lên sân bay Thọ Xuân, những ngày Tết phương tiện từ sân bay về và ngược lại tăng cao. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ không nghỉ Tết, thay phiên nhau trực, tăng cường tuần lưu, kiểm tra, phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn... Ngoài xử lý, cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền, nhắc nhở lái xe đi đúng tốc độ, nhằm phòng ngừa tai nạn xảy ra trên tuyến.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, các tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 653 trường hợp người điều khiển ô tô và mô tô vi phạm quy định về trật tự giao thông; tạm giữ 135 phương tiện; tước giấy phép lái xe 32 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 219 trường hợp.

CSGT lập biên bản trường hợp vi phạm.

Nhận định từ ngày 4/1 trở đi - ngày nghỉ cuối của đợt nghỉ Tết Dương lịch, người lao động, sinh viên, học sinh sẽ quay trở lại nơi học tập, công tác, khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao; các đội CSGT và Trạm CSGT Quảng Xương đang tiếp tục huy động lực lượng ứng trực, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tất cả địa bàn, tuyến giao thông được giao phụ trách, trọng tâm là các tuyến quốc lộ có đông phương tiện tham gia giao thông.

Khánh Huyền