Thành nhà Hồ - Điểm đến hấp dẫn du khách dịp Tết Dương lịch 2026

Trong các kỳ nghỉ lễ, Thành nhà Hồ (xã Tây Đô) luôn là điểm đến được đông đảo du khách cả trong nước và quốc tế lựa chọn bởi đây là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo, quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị đặc sắc nhất còn lại ở Đông Nam Á.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (ngày 1/1 và 2/1), Thành nhà Hồ bắt đầu đón một lượng lớn du khách đến tham quan và tìm hiểu. Sử dụng tới 20.000m3 đá để xây dựng và gần 100.000m3 đất được đào đắp, thành được kết cấu gồm 3 phần: Hoàng thành (nội thành); Hào thành bao bên ngoài, cách chân thành chừng 50m, có tác dụng bảo vệ nội thành và La thành là vòng ngoài cùng. Đây cũng là khu vực chính mà khách tham quan không thể bỏ qua khi đến với Thành nhà Hồ.

Để hiểu thêm về di sản có một không hai này, du khách còn có thể tham quan khu vực nhà trưng bày bổ sung hiện vật tại Thành nhà Hồ.

Những hiện vật thu được từ các cuộc khai quật, khảo cổ học đã phần nào nói lên câu chuyện lịch sử, văn hoá, mở ra trước mắt du khách những kiến thức, hiểu biết mới về quá trình tồn tại và phát triển của kinh thành Tây Đô, từ đó tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách.

Du khách check-in tại nhà trưng bày bổ sung hiện vật tại Thành nhà Hồ.

Ngoài nhà trưng bày bổ sung hiện vật, đến với Thành nhà Hồ, du khách còn có thể trải nghiệm trong không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt và lao động của người nông dân khi xưa.

Các di tích phụ cận Thành nhà Hồ cũng được khai thác triệt để nhằm thêm điểm đến - tăng trải nghiệm cho du khách khi tới đây tham quan.

Bên cạnh đó, các sản phẩm mang đặc trưng địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP được đưa vào trưng bày, giới thiệu, phục vụ khách tham quan, mua sắm.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Hiện, các sản phẩm, không gian du lịch mới tại di sản Thành nhà Hồ như “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”; "Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”; trưng bày mô hình súng thần công và những cải cách triều Hồ... đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc thu hút khách du lịch. Chương trình tham quan khu vực phụ cận Thành nhà Hồ bằng hệ thống xe điện cũng đã được Ban Quản lý đưa vào khai thác, phục vụ tốt nhất du khách khi đến với Thành nhà Hồ trong dịp Tết này.

Nguyễn Đạt