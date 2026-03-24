Thí sinh Việt Nam giành giải cao nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Thí sinh Dương Ngọc Ánh - học viên cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn hướng dẫn đã xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Competition lần thứ 28 tại Nhật Bản.

Thí sinh Việt Nam xuất sắc giành các giải cao nhất tại cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Diễn ra từ ngày 21-28/3, cuộc thi tìm kiếm và vinh danh các tài năng âm nhạc trên thế giới, bao gồm hai nội dung thi là nhạc cụ và thanh nhạc.

Năm nay, đoàn Việt Nam có sự góp mặt của 10 thí sinh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano với các bảng: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn và hai học trò Dương Ngọc Ánh (phải), Lê Khánh Chi (trái). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại nội dung Thanh nhạc diễn ra từ 21-24/3, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng cao nhất của cuộc thi, gồm: 1 giải Nhất thuộc về thí sinh Dương Ngọc Ánh; 1 giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Trần Thị Vân Anh; 1 giải Đồng thuộc về thí sinh Lê Khánh Chi và 1 giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương.

Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille” (Khúc hát của búp bê) trong vở opera “Les contes d’Hoffmann” (Những câu chuyện của Hoffmann) của Jacques Offenbach.

Xúc động khi giành giải cao nhất ở nội dung Thanh nhạc, Dương Ngọc Ánh cho hay đây không chỉ là thành quả của riêng cô mà còn là kết quả của cả một hành trình được học hỏi và dìu dắt từ cô giáo Tân Nhàn và nghệ sỹ Đào Tố Loan.

Trực tiếp đưa các học trò sang Nhật Bản tham dự cuộc thi, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bày tỏ sự tự hào về các học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác.

"Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sỹ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới,” nghệ sỹ Tân Nhàn bày tỏ.

Các sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực khẳng định tài năng ở Nhật Bản. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Có mặt theo dõi cuộc thi tại Nhật Bản, Trưởng Khoa nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội, Tiến sỹ-ca sỹ Thu Hà nhận định đại diện Việt Nam tham dự nội dung thanh nhạc của cuộc thi này đều là các bạn có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt. Phần thể hiện tại các bảng thi đều chỉn chu cả về mặt âm nhạc, kỹ thuật và cảm xúc.

“Kyushu là cuộc thi âm nhạc quốc tế nổi tiếng, uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao, nên hàng năm tôi đều theo dõi. Đối với cuộc thi năm nay, tôi nhận thấy rằng so với quốc tế, trình độ của thí sinh Việt Nam không hề thua kém. Từ việc lựa chọn tác phẩm, độ khó cũng như trang phục trình diễn..., tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc và cầu thị của các em trong cuộc thi. Đây là điều khiến tôi cảm thấy rất tự hào về các thế hệ học sinh, sinh viên nghệ thuật của Việt Nam khi tranh tài tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế,” Tiến sỹ Thu Hà nói./.

Theo TTXVN