Thí sinh tự do cần lưu ý gì khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026?

Thí sinh tự do cần hoàn tất đăng ký thi THPT 2026 đúng hạn, nộp hồ sơ trực tiếp và lựa chọn môn thi phù hợp để tránh sai sót đáng tiếc.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra những lưu ý quan trọng dành riêng cho thí sinh tự do nhằm đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

Theo đó, từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5/2026, tất cả thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến tại hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng với thí sinh tự do, sau khi hoàn tất đăng ký online, cần tiếp tục nộp hồ sơ trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 5/5 đến 9/5/2026 tại các điểm tiếp nhận theo quy định.

Hồ sơ đăng ký gồm phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao học bạ hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (tùy đối tượng), ảnh 4x6 chụp theo chuẩn căn cước công dân trong vòng 6 tháng, cùng các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trường hợp thí sinh có điểm bảo lưu cũng cần nộp giấy xác nhận theo quy định.

Về môn thi, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp phải dự thi bắt buộc hai môn Ngữ văn và Toán, đồng thời chọn một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn đã học ở lớp 12 như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ hoặc Ngoại ngữ. Thí sinh được phép chọn ngoại ngữ khác với môn đã học trước đó.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, việc đăng ký môn thi linh hoạt hơn, tùy theo mục đích xét tuyển. Tuy nhiên, với bài thi tự chọn, mỗi thí sinh chỉ được chọn tối đa hai môn. Đáng chú ý, sau thời hạn 17h ngày 5/5, thí sinh sẽ không được thay đổi môn thi đã đăng ký.

Ngoài ra, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định có thể được miễn thi môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu vẫn đăng ký dự thi môn này, kết quả thi sẽ được sử dụng để tính điểm xét tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với khoảng 1 triệu thí sinh trên cả nước tham gia. Việc nắm rõ quy định và hoàn tất các thủ tục đúng hạn là yếu tố quan trọng giúp thí sinh tránh những sai sót không đáng có trong kỳ thi quan trọng này.

