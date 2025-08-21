Thi đua Quyết thắng: Sức mạnh nội sinh để lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai toàn diện, đồng bộ và phát triển ngày càng sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, hưởng ứng phong trào TĐQT trong toàn quân và phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT, tạo động lực chính trị, tinh thần, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quá trình thực hiện phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; phong trào “Tự học, tự rèn”, “Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới” gắn với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng”... Nhờ tổ chức tốt phong trào TĐQT và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành đã góp phần để hoạt động tham mưu của LLVT tỉnh cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng luôn đúng, trúng, chất lượng, hiệu quả; công tác huấn luyện có 100% khoa mục đạt khá, giỏi; LLVT tỉnh đã có hơn 500 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và các giải pháp công tác đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả cao; tham gia hội thi, hội thao và thực hiện các cuộc diễn tập đạt chất lượng tốt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, chức năng “Đội quân công tác” trong thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, LLVT tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực tạo dấu ấn, niềm tin với chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực như: “Con đường vào bản”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, “Khu văn hóa - thể thao thắm tình quân dân”, “Nước sạch tình quân - dân” ở vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số) để nắm chắc tình hình, phong tục, tập quán, nhu cầu của đồng bào địa phương. Từ đó, xác định nội dung, chương trình, kế hoạch, hình thức giúp dân một cách thiết thực. Trọng tâm là hướng vào thực hiện tốt các hoạt động giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, xây dựng hội trường, nhà văn hóa, trường học,... huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng vạn ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, LLVT tỉnh còn kết hợp vận động bà con Nhân dân loại bỏ cây thuốc phiện, xây dựng “Mô hình địa bàn sạch về ma túy” và đấu tranh với các thế lực thù địch, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và LLVT.

Kết quả trong 5 năm qua, đã vận động đồng bào các dân tộc phá bỏ gần 1.500m2 diện tích trồng cây thuốc phiện; phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tuyên truyền, vận động 89 hộ ổn canh, ổn cư; ngăn chặn 103 đối tượng có biểu hiện xuất cảnh trái phép và 28 vụ truyền đạo trái pháp luật. Đó là cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục hướng hoạt động thi đua vào đột phá, khắc phục khâu yếu, giải quyết việc khó, việc mới, tạo động lực chính trị thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên giành những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; xứng đáng với truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa hai lần Anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như Bác Hồ hằng mong muốn”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan