Thi đua gắn với nâng cao chất lượng đào tạo

Với nhiều giải pháp thiết thực, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động công đoàn ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để đội ngũ viên chức, người lao động (VC, NLĐ) phát huy năng lực, cống hiến, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học cấp liên trường: Mô hình chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức Nguyễn Văn Toàn cho biết: "Công đoàn nhà trường hiện có 702 đoàn viên sinh hoạt tại 24 công đoàn bộ phận. Xác định việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động là đòn bẩy quan trọng để động viên VC, NLĐ phấn đấu, cống hiến, đồng thời là phương thức nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Ngay từ đầu mỗi năm học, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn rà soát, điều chỉnh, đánh giá nội dung chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, bảo đảm tính liên thông, khoa học, hiện đại, sát với thực tiễn trên cơ sở tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng, các nhà quản lý và người học sau tốt nghiệp. Việc làm này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp sinh viên sau khi ra trường đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động".

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, công đoàn nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy. Phong trào “Dạy tốt - học tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai sâu rộng, thu hút 100% giảng viên tham gia. Hoạt động thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn được duy trì thường xuyên, bình quân mỗi năm học có khoảng 200 tiết giảng được tổ chức. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ VC, NLĐ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo. Giai đoạn 2023-2025, CBVCNLĐ nhà trường đã triển khai 137 đề tài, dự án các cấp; tổ chức 90 hội thảo khoa học các cấp; công bố 751 công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 237 bài báo quốc tế (153 bài thuộc danh mục Web of Science và Scopus). Nội dung các đề tài tập trung theo hướng phục vụ công tác giảng dạy và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ. Một số sản phẩm tiêu biểu đã được thương mại hóa, chuyển giao rộng rãi như giống lúa Hồng Đức 9, giống ngô QT55. Đặc biệt, sản phẩm nghiên cứu của PGS.TS Lương Thị Kim Phượng về quy trình chế tạo son nước kháng khuẩn sử dụng bột nano AgZrP đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ, chờ cấp Bằng Giải pháp hữu ích. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc gắn thi đua với nghiên cứu, sáng tạo.

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật cũng được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2023-2025, nhiều giải pháp hữu ích đã được ứng dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đáng chú ý, có 4 giải pháp kỹ thuật của VC, NLĐ nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức còn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn tích cực tham gia giám sát, tham mưu với nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, phụ cấp, chế độ thai sản, đào tạo, bồi dưỡng... đảm bảo 100% VC, NLĐ được hưởng quyền lợi theo quy định. Công tác thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên được thực hiện kịp thời, chu đáo, nhất là trong các dịp lễ, tết hoặc khi đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau. Qua đó góp phần ổn định đời sống cho đoàn viên, tạo sự yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhà trường.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa người lao động với nhà trường, là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

Bài và ảnh: Thanh Huê