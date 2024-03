Đồn Biên phòng Tam Chung học và làm theo Bác từ những việc cụ thể

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Tam Chung (đứng chân trên địa bàn huyện Mường Lát) đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Chung, lãnh đạo huyện Mường Lát và xã Tam Chung trao quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên phó ĐBP Tam Chung, cho biết: ĐBP Tam Chung có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273). Phía ngoại biên, đối diện là bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em sinh sống (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú). Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, hiệu quả, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai thực hiện, tất cả các CBCS đã nêu gương sáng trong việc bám dân, bám địa bàn, bám biên giới bằng tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Điểm nổi bật trong thời gian qua đó là đơn vị thường xuyên, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTG, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Theo đó, đơn vị kiện toàn và duy trì 8 tổ tự quản về an ninh trật tự với 24 thành viên. Phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động 16 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình ở các bản giáp biên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp cùng phối hợp tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Tuyên truyền gia đình, dòng họ, quần chúng Nhân dân cùng tham gia, qua đó đã khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của người dân biên giới tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2023, đơn vị đã phối hợp với xã Tam Chung tổ chức giao ban trao đổi tình hình an ninh, trật tự với cụm bản Huối Hiềng, huyện Xốp Bâu; đại đội Biên phòng 214 (Lào). Tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 32 lần với 160 lượt người tham gia; phối hợp với Đại đội 214 (Lào) tuần tra song phương được 5 lần với 60 CBCS tham gia. Qua công tác tuần tra hệ thống đường biên, cột mốc được đảm bảo nguyên trạng; tổ chức giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình kè trên biên giới. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã chủ động, phối hợp lực lượng vũ trang, Đội đặc nhiệm, Phòng, chống ma túy và tội phạm tổ chức bắt, điều tra, khởi tố 4 vụ/5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 0,641g herôin, 36,4g Methamphetamine, 1815,59g thuốc phiện, 124 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1 dao nhọn; vận động Nhân dân giao nộp 17 khẩu súng tự chế.

Trong công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đơn vị đã phân công 28 đảng viên phụ trách 127 hộ gia đình; trao hàng nghìn con giống, cây giống cho các hộ gia đình nhằm tạo sinh kế cho Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát, phụ nữ xã Tam Chung và các nhà hảo tâm đỡ đầu 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 5 triệu đồng/em/năm; thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em đến trường”, đơn vị đỡ đầu 24 em với số tiền 7,4 triệu đồng/em/năm. Đấu mối với các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết và nhà Tình thương cho 2 hộ gia đình (bản Lát và bản Ón), với số tiền trên 250 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh trên địa bàn với 15 suất quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức XDNTM”, CBCS đơn vị đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho bản Pom Khuông làm đường bê tông; huy động trên 100 lượt CBCS tham gia ngày công xây dựng khuôn viên nhà văn hóa bản, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bản Pọong, bản Pom Khuông, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phối hợp với xã Tam Chung tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn, già làng, trưởng bản, người bảo vệ cột mốc, người có uy tín trên địa bàn và các cháu học sinh với tổng số tiền 55 triệu đồng...

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác của CBCS ĐBP Tam Chung đã góp phần củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến