Học và làm theo tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Bác

Ngày 2/9/1969, một trái tim lớn ngừng đập, mà tư tưởng, đạo đức sáng ngời còn sáng chiếu từ đó đến nay và mãi về sau. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi. Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

Ao cá và nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Ảnh: Lê Dung

Con người trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân bị đô hộ, một nhà hiền triết hiện đại

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người là nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. Người là một vị lãnh tụ thiên tài, người thầy lỗi lạc.

Hơn 60 năm từ buổi thiếu thời cho đến phút cuối cùng, Bác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trên ngực áo Người không một tấm huân chương, nhưng Bác có được tấm “huân chương lòng dân” đời đời bất diệt.

Bác là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu và xây dựng, viết nên trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc, làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Nhân loại tôn vinh Người là nhân vật kỳ lạ, hiếm thấy, một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống; là người giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân bị đô hộ, một nhà hiền triết hiện đại, ngôi sao dẫn đường, con người mà cái chết gieo mầm cho sự sống, một trong “các vị thánh” của chủ nghĩa cộng sản; hiện thân cho giá trị của toàn nhân loại. Tên Người sống mãi với thời gian. Người hoàn toàn xứng đáng đặt vào đền thờ những bậc vĩ nhân.

Người qua đời, nhưng để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc và kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức cao cả của Bác

Chúng ta tuy không có tài, đức cao rộng như Bác, không thể trở thành Bác như cách nói của nhân loại, nhưng ai cũng có thể học được tư tưởng, đạo đức của Bác để làm người cách mạng tốt hơn, tử tế hơn. Vấn đề là ở đời và làm người, tức là phải yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị đau khổ, áp bức. Phát huy cao độ lòng yêu nước hôm nay là để xóa nghèo nàn, lạc hậu, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giữ vững được độc lập dân tộc và đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người, chúng ta nguyện suốt đời trung thành với Người, đem hết tâm hồn và nghị lực, đoàn kết thành một khối sắt thép, phấn đấu quên mình, quyết làm tròn bổn phận cao cả vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Nhân dân thế giới.

Cán bộ, đảng viên phải có quyết tâm, trước sau phải giữ địa vị người chiến sĩ tiên phong của giai cấp và dân tộc; xem xét và giải quyết mọi vấn đề theo nhân sinh quan, thế giới quan của người cách mạng. Là đảng viên, cán bộ, nhất là lãnh đạo cao cấp phải xác định rõ mình không được đại biểu cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, mà phải đại biểu cho lợi ích của dân tộc, của giai cấp.

Cán bộ, đảng viên phải đặt trọng tâm của sự rèn luyện trong công tác thực tế hằng ngày và sự tu dưỡng trong tư tưởng. Phải tuân thủ, chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng mà hàng đầu là nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân mà xây dựng Đảng. Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có khi chỉ cần bằng hành động nêu gương để Nhân dân noi theo. Nêu cao phẩm chất chí công vô tư đi liền với chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Phải nhận thức sâu sắc về “quốc bảo” lòng dân, ý dân, sức dân, trí dân, quyền dân và niềm tin của dân. Nước ta là nước dân chủ. Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Phải hiểu thấu cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào. Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên. Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để dân mất niềm tin là mất tất cả. Phải tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, lắng nghe ý kiến của dân, sâu sát quần chúng, phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng. Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước Nhân dân và hoan nghênh Nhân dân phê bình mình. Mọi suy nghĩ và hành động phải đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Học và làm theo lời dặn của Bác trong Di chúc: Muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

Trong một thế giới nhiều biến động, khó dự báo, cán bộ, trước hết là người đứng đầu, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết.

PGS.TS Bùi Đình Phong