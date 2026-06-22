Thêm 5 doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Chiều 22/6, Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ công nhận 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Lê Xuân Cương phát biểu khai mạc hội nghị.

Chi cục Hải quan khu vực X thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Sơn La, với khoảng 720 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan. Trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách đạt 10.889 tỷ đồng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đánh giá, hiện có 34% doanh nghiệp đạt mức tuân thủ pháp luật hải quan rất cao, 19% doanh nghiệp tuân thủ, 42% doanh nghiệp tuân thủ ở mức trung bình và khoảng 2% doanh nghiệp không tuân thủ. Trong tổng số 108.330 tờ khai xuất nhập khẩu được giải quyết từ đầu năm đến nay, tỷ lệ luồng vàng chiếm 15,5% và luồng đỏ chiếm 1,5%.

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức khẳng định, Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chương trình góp phần chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang phục vụ, từ quản lý đồng loạt sang quản lý theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp không chỉ được hỗ trợ, tư vấn kịp thời trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, mà còn được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Việc tổ chức hội nghị này còn thể hiện cam kết đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa Chi cục Hải quan khu vực X và doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật hải quan đúng quy định, công bằng và minh bạch. Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thực hiện đầy đủ, trung thực và chính xác các quy định về hồ sơ, chứng từ, khai báo hải quan, nghĩa vụ thuế và các quy định liên quan...

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức trao biên bản ghi nhớ và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực X đã ký kết biên bản ghi nhớ công nhận 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Đây là những doanh nghiệp có mức độ tuân thủ pháp luật hải quan ở mức rất cao trong thời gian dài, được Cục Hải quan đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí đã được công khai, minh bạch.

Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan được Cục Hải quan triển khai chính thức từ tháng 12/2024. Đến nay trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X đã có 17 doanh nghiệp được công nhận tư cách thành viên chương trình này. Đây đều là những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần TCT Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các doanh nghiệp được công nhận tư cách thành viên chương trình, ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần TCT Việt Nam cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan hải quan, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Việc được công nhận là tư cách thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan sẽ mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Phạm Văn Thành Giám đốc Công ty cổ phần TCT Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực X đã giới thiệu, phổ biến các cơ chế đặc thù trong giải quyết thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Đỗ Đức