Man Utd có động thái vô cùng bất ngờ với De Gea; 3 trận đấu nào áp dụng VAR tại vòng 2 V.League 2023-2024?

HLV Mai Đức Chung xin lỗi, thừa nhận tuyển nữ Việt Nam kém; 3 trận đấu nào áp dụng VAR tại vòng 2 V.League 2023/2024? Mourinho khó hiểu vì Inter tức giận Lukaku;... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (27/10).

HLV Mai Đức Chung xin lỗi, thừa nhận tuyển nữ Việt Nam kém

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã thừa nhận rằng học trò của mình chơi không tốt trong trận đấu với Uzbekistan ở vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Ông xin lỗi vì kết quả trận đấu và chịu trách nhiệm cho sự thất bại.

Mặc dù đội tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ, nhưng họ đã mắc phải nhiều sai lầm trong việc xử lí bóng và phối hợp, dẫn đến những pha bóng không chính xác. Đội cũng không tận dụng được những cơ hội để ghi bàn, trong khi bàn thua của họ đến từ một tình huống mất tập trung của hàng thủ.

HLV Mai Đức Chung cũng nhắc đến vấn đề trọng tài, nhưng cho biết rằng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển Việt Nam.

3 trận đấu nào áp dụng VAR tại vòng 2 V.League 2023/2024?

Vòng 2 V.League 2023/2024 sẽ áp dụng công nghệ VAR trong 3 trận đấu: Viettel FC vs Thanh Hóa, Hà Tĩnh vs SLNA và Hà Nội FC vs Hải Phòng.

3 trận đấu được áp dụng VAR ở vòng 2 V.League 2023/2024 đều là những trận cầu hay được dự đoán hấp dẫn và kịch tính. Viettel FC và Thanh Hóa sau khi bị cầm hòa ở vòng 1 đang quyết tâm giành 3 điểm.

Trong khi đó, hai người hàng xóm Hà Tĩnh và SLNA cũng muốn giành chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Man Utd có động thái vô cùng bất ngờ với De Gea

Manchester United đang tính đến việc chiêu mộ De Gea theo một bản hợp đồng ngắn hạn nhằm thay thế Andre Onana, người sẽ phải vắng mặt ở CLB để tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2024 cùng đội tuyển Cameroon.

Man Utd tính thuyết phục De Gea trở lại Old Trafford theo bản hợp đồng ngắn hạn. (Ảnh: The Sun).

Mất đi Onana trong thời gian này khiến Man Utd chỉ còn hai thủ môn là Tom Heaton và Altay Bayindir, nhưng họ chưa được đánh giá cao. Do đó, Man Utd được cho là sẽ đưa ra quyết định chiêu mộ De Gea theo một bản hợp đồng ngắn hạn, dự kiến sẽ kéo dài đến hết mùa giải hiện tại.

De Gea đã rời Man Utd vào tháng 6 sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Mặc dù De Gea nhận được lời mời từ Saudi Arabia, anh vẫn muốn tiếp tục chơi ở những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao tại châu Âu.

Onana trở thành người hùng của Man Utd trong trận đấu với Copenhagen. (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Onana đã bắt đầu thích nghi với Man Utd và trở thành người hùng khi cản phá một cú sút phạt đền cuối cùng trong trận đấu với Copenhagen ở Champions League. Nếu De Gea muốn tiếp tục khoác áo Man Utd, việc Onana không tham gia thi đấu trong một tháng là cơ hội để anh chứng minh tài năng và giành lại vị trí số một trong đội hình.

Mourinho khó hiểu vì Inter tức giận Lukaku

HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự ngạc nhiên và không hiểu tại sao Inter Milan lại tỏ ra tức giận với việc Romelu Lukaku rời CLB để tới Roma. Mourinho cho rằng Lukaku không quan trọng đến vậy đối với Inter và những thành tích mà anh đã đạt được có thể được thực hiện bởi nhiều cầu thủ khác.

Lukaku từng có nhiều đóng góp cho Inter Milan.

Lukaku đã có hai giai đoạn thành công trong màu áo Inter và góp phần giúp CLB đoạt Serie A và các cúp khác trong quá khứ. Tuy nhiên, sau mùa giải 2021-2022 không thành công ở Chelsea, Lukaku đã trở lại Inter theo dạng cho mượn trước khi chuyển tới Roma.

HLV Jose Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu quan trọng của Roma gặp Inter Milan.

Mourinho cũng nhấn mạnh rằng Lukaku sẽ ra sân trong trận gặp Slavia và nhận định rằng Inter đang sở hữu đội hình mạnh nhất Serie A và có thể giành chức vô địch mùa này. Ở màn đối đầu quan trọng này, HLV Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước gặp CLB Monza.

Tin vắn nổi bật: ♦ Man City đã đình chỉ hai cổ động viên khỏi tất cả các trận đấu sân nhà và sân khách của họ, sau những câu hát xúc phạm Sir Bobby Charlton trên khán đài trong trận gặp Brighton cuối tuần qua. "Man xanh" đã lên án mạnh mẽ hành động này trước khi đưa ra án phạt. ♦ Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli cho biết nếu phải chọn giữa MLS và Saudi Pro League, anh sẽ sang MLS thi đấu nếu các điều kiện của hai giải đấu là như nhau. ♦ MU đã công bố doanh thu kỷ lục nhưng vẫn thua lỗ 28,7 triệu bảng ở mùa giải 2022/2023. Dù vậy, khoản lỗ này ít hơn đáng kể so với con số 115,5 triệu bảng ở mùa 2021/2022.

HS

(Tổng hợp)