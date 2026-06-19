Kỳ vọng hàng công “lột xác” dưới thời HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup; Nam Phi níu kéo cơ hội đi tiếp

VFF quyết định cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 20; Van der Vaart xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về Nhật Bản tại World Cup 2026; Thụy Sĩ áp đảo giành chiến thắng đậm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/6).

Kỳ vọng hàng công “lột xác” dưới thời HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup

Danh sách tập trung của tuyển Việt Nam đang mang đến sự phấn khởi lớn khi sở hữu hàng công vừa chất lượng, vừa giàu chiều sâu bậc nhất khu vực.

Tuyển Việt Nam đang có hàng công rất mạnh.

Bên cạnh chân sút đẳng cấp Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik còn có trong tay nhiều “ngòi nổ” hứa hẹn như Tài Lộc cùng các tài năng trẻ bùng nổ là Đình Bắc và Đăng Khoa. Đây là sự kết hợp lý tưởng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giúp đội bóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào cá nhân để hướng tới lối chơi đa dạng, chủ động hơn.

Nếu bộ đôi Đình Bắc - Đăng Khoa phát huy được sự đột biến và liều lĩnh, hàng công tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang một diện mạo mới đầy “sát thương”, sẵn sàng chinh phục mục tiêu tại ASEAN Cup sắp tới.

VFF quyết định cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 20

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông báo chính thức cử đội hình U21 tham dự kỳ Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10/2026. Quyết định này nhằm mục tiêu chiến lược là rèn quân cho các giải đấu quan trọng trong tương lai, đặc biệt là SEA Games 34 (2027) và vòng loại Olympic 2028 thông qua giải U23 châu Á.

Thủ môn Cao Văn Bình (trái) là cầu thủ trong lứa tuổi 21, có thể dự Asiad 20 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Bên cạnh đó, việc chọn U21 còn là giải pháp tối ưu khi lịch thi đấu Asiad bị trùng với thời điểm diễn ra FIFA ASEAN Cup 2026, giúp VFF linh hoạt điều chuyển các cầu thủ U23 lên phục vụ đội tuyển quốc gia.

Đây được xem là bước đi mang tính kế thừa, giúp bóng đá trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và duy trì đà tiến bộ bền vững.

Thụy Sĩ áp đảo giành chiến thắng đậm, Nam Phi cầm chân CH Czech tại World Cup 2026

Tại bảng B, Thụy Sĩ đã có màn trình diễn bùng nổ trong 15 phút cuối trận để đánh bại Bosnia-Herzegovina với tỷ số 4-1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thụy Sĩ (Ảnh: Getty).

Sau hiệp một giằng co, Thụy Sĩ áp đảo hoàn toàn khi được chơi hơn người từ phút 80. Các bàn thắng của Mazambi (cú đúp), Vargas và Xhaka đã giúp Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm, mở rộng cánh cửa vào vòng trong.

Teboho Mokoena giúp Nam Phi nuôi hy vọng với bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở hiệp hai.

Ở bảng A, Nam Phi và CH Czech đã chia điểm sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính. CH Czech sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Sadílek, nhưng pha lập công trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena ở cuối trận đã giúp Nam Phi giữ lại 1 điểm quý giá.

Kết quả này khiến cục diện các bảng đấu trở nên vô cùng khó lường trước lượt trận cuối cùng.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 19/6 và rạng sáng 20/6: Tâm điểm tại bảng K và D

Ngày 19/6 và rạng sáng 20/6, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với ba cặp đấu tại bảng C, D và K.

Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 8h ngày 19/6 (Ảnh: Khelnow).

Vào lúc 8h ngày 19/6, Hàn Quốc sẽ có màn đối đầu đầy kịch tính với chủ nhà Mexico để tranh lợi thế giành vé đi tiếp sau khi cả hai cùng thắng ở trận ra quân.

Trận đấu giữa Mỹ và Australia diễn ra vào lúc 2h ngày 20/6 (Ảnh: Khelnow).

Rạng sáng 20/6, chủ nhà Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Pochettino đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp khi chạm trán đối thủ lỳ lợm Australia vào lúc 2h.

Trận đấu giữa Scotland và Morocco diễn ra vào lúc 5h ngày 20/6 (Ảnh: Goal).

Khép lại chuỗi trận là màn đọ sức giữa Scotland và Morocco vào lúc 5h, nơi Morocco hy vọng duy trì phong độ ấn tượng sau khi cầm hòa Brazil. Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh VTV và ứng dụng VTVGo.

Van der Vaart xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về Nhật Bản tại World Cup 2026

Cựu danh thủ người Hà Lan Rafael van der Vaart vừa phải công khai xin lỗi sau khi đưa ra phát ngôn gây phẫn nộ trong trận Hà Lan hòa Nhật Bản tại World Cup 2026.

Bình luận của Van der Vaart (áo cam) trong trận Hà Lan - Nhật Bản đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi phân tích bàn gỡ hòa của Daichi Kamada, Van der Vaart đã có câu đùa thiếu tế nhị về ngoại hình của các cầu thủ Nhật Bản: “Người Nhật ai cũng giống nhau cả, có lẽ cậu ấy đã nghĩ như vậy”. Phát biểu này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận vì bị cho là thiếu tôn trọng và mang tính định kiến sắc tộc.

Trước áp lực dư luận, Van der Vaart đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định đó chỉ là một câu đùa không mang ý định phân biệt chủng tộc.

HS