Bố mẹ Nguyễn Thái Sơn: “Hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng”

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á đang đến rất gần, và tại quê nhà xứ Thanh, gia đình cầu thủ Nguyễn Thái Sơn đang hồi hộp chờ đợi thời khắc con trai bước ra sân.

Ông Nguyễn Thái Toàn, bố của Thái Sơn “khoe” tủ sưu tập danh hiệu của con trai tại nhà riêng.

Trưa 9/1, tại gia đình tuyển thủ U23 Việt Nam ở phố Lai Thành, phường Hạc Thành (Thanh Hoá), bố mẹ cùng người thân của Thái Sơn đang háo hức chờ đợi thời khắc cầu thủ sinh năm 2003 bước ra sân trong trận đấu bản lề, diễn ra vào lúc 21h cùng ngày, gặp U23 Kyrgyzstan. Nếu thắng ở trận đấu này, Thái Sơn và các đồng đội sẽ có trong tay tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thái Toàn, bố của Thái Sơn cho biết, gia đình sẽ tạm gác công việc kinh doanh thường nhật để cùng họ hàng và bà con làng xóm theo dõi, cổ vũ cậu con trai út trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của Nguyễn Thái Sơn.

Thái Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông, là em út trong gia đình có ba chị gái. Được các chị hết mực yêu thương, chiều chuộng, song theo ông Toàn, Thái Sơn từ nhỏ đã sớm hình thành tính cách ngoan ngoãn, lễ phép và kỷ luật, phần nhiều nhờ sự nguyên tắc trong cách dạy con của gia đình.

“Khi thấy cháu thích bóng đá, gia đình không cấm cản mà vừa ủng hộ, vừa lắng nghe mong muốn thật sự của con, định hướng mục tiêu rõ ràng để cháu theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Làm gì thì cũng phải đến nơi đến chốn, để sau này không hối tiếc,” ông Toàn chia sẻ.

Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, Nguyễn Thái Sơn đã giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp, từ những danh hiệu ở các cấp độ trẻ cho đến chức vô địch Cúp Quốc gia trong màu áo CLB Đông Á Thanh Hóa, và mới đây nhất là tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Thái Sơn đang là một trong những nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tại VCK U23 châu Á năm nay, tiền vệ sinh năm 2003 đang đảm nhiệm vai trò quan trọng nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

Nói về trận đấu sắp tới, ông Nguyễn Thái Toàn bày tỏ mong muốn con trai thi đấu chắc chắn và an toàn: “Mong Thái Sơn hôm nay sẽ có nhiều đường chuyền chính xác, chơi vững vàng. Quan trọng nhất vẫn là an toàn. Chúng tôi mong Thái Sơn sẽ cùng toàn đội giành chiến thắng, hy vọng là một chiến thắng 2-0 nữa!”

Bố mẹ Nguyễn Thái Sơn sẽ tạm gác công việc kinh doanh để cùng họ hàng, làng xóm cổ vũ U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan tối nay 9/1.

Tạm gác lại công việc kinh doanh tại chợ đầu mối - vốn thường diễn ra từ chiều tối đến đêm muộn, bố mẹ Nguyễn Thái Sơn đã sắp xếp thời gian để cùng bà con làng xóm chờ đợi trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

Đây được xem là trận đấu bản lề, bởi nếu giành thêm một chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại VCK U23 châu Á.

