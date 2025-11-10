The New York Times: Khó tránh cuộc chiến mới giữa Israel và Iran

Báo The New York Times số ra ngày 9/11 dẫn một nguồn tin của Mỹ nhận định, nguy cơ nổ ra một cuộc đối đầu quân sự khốc liệt mới giữa Israel và Iran, vẫn rất cao. Theo đó, việc bùng phát một cuộc chiến mới giữa hai nước là khó tránh khỏi và chỉ còn là vấn đề thời gian.

Iran và Israel đã có hơn 4 thập kỷ căng thẳng. Ảnh: Adobe

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc tấn công hồi tháng 6 đã “xoá sổ hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran, nhiều nguồn tin khu vực cho rằng thiệt hại chỉ mang tính cục bộ, còn năng lực cốt lõi của Tehran vẫn được duy trì. Chỉ vài tháng sau chiến dịch không kích của Mỹ, Iran đang khẩn trương tái thiết năng lực hạt nhân và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới với Israel mà theo các chuyên gia, “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Tờ báo dẫn lời ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ có trụ sở tại Bỉ, khẳng định, phía Israel cảm thấy họ chưa hoàn thành mục tiêu trong cuộc chiến vừa qua và cũng không nhận thấy có bất kỳ lý do gì để không mở lại cuộc chiến vào Iran. Phía Iran cũng thấy rõ nguy cơ này và đang tăng tốc chuẩn bị cho vòng đối đầu tiếp theo với kẻ thù. Về năng lực vũ khí của Iran, ông Ali Vaez cho biết sau cuộc chiến hồi tháng 6, Tehran đã tăng cường đáng kể hoạt động sản xuất tên lửa, hướng tới mục tiêu có thể bắn cùng lúc 2.000 quả tên lửa vào Israel, thay vì chỉ 500 quả mỗi lần như trong cuộc chiến vừa qua.

Theo The New York Times, các nhà máy tên lửa của Iran hiện “hoạt động 24 giờ mỗi ngày”. Giới chức an ninh Israel cảnh báo Tehran có thể phóng đồng loạt tới 2.000 quả tên lửa trong một cuộc chiến mới, gấp bốn lần so với đợt tấn công hồi tháng 6.

Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy thiệt hại về nhà ở tại địa điểm va chạm sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel, tại Tel Aviv, Israel vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Reuters

Báo cáo của CNN trước đó cũng cho thấy Iran đang nhanh chóng phục hồi ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo, với hàng chục chuyến hàng hóa chất từ Trung Quốc, nguyên liệu chính để sản xuất nhiên liệu rắn được đưa về nước.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi xác nhận, phần lớn vật liệu hạt nhân của Iran “vẫn còn nguyên vẹn” sau chiến sự, trong đó có khoảng 400 kg uranium được làm giàu tới mức 60%, gần chạm ngưỡng vũ khí.

Trên mặt trận ngoại giao, thoả thuận hạt nhân ký năm 2015 đã hết hiệu lực, các lệnh trừng phạt được tái áp đặt, trong khi đàm phán ngoại giao đình trệ. Giới phân tích nhận định, Iran vẫn nắm trong tay lượng uranium đủ để chế tạo khoảng 11 đầu đạn hạt nhân, một phần được cho là đã được chuyển tới địa điểm bí mật mang mật danh “Núi Cuốc Chim”.

Trong khi đó, ở Tehran, một cuộc tranh luận nội bộ đang chia rẽ giới lãnh đạo: phe ôn hoà kêu gọi đối thoại với Mỹ để tránh khủng hoảng kinh tế, còn phe cứng rắn tin rằng đối đầu quân sự với Israel là không thể tránh khỏi.

Các chuyên gia nhận định, dù Iran đang đối mặt cô lập và sức ép gia tăng, nước này vẫn quyết tâm chứng minh sức mạnh răn đe. Như lời Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, “cuộc chiến kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian, và Tehran muốn lần này sẽ là cuộc chiến định hình lại thế cân bằng khu vực.”.

Nhật Lệ

Nguồn: The New York Times