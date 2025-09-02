Thể hiện lòng yêu nước dưới góc nhìn của người trẻ

Trong dòng chảy sôi động của xã hội hiện đại, tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện bằng những việc lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy sáng tạo. Thế hệ trẻ hôm nay, với tư duy mới mẻ, đang chọn cho mình cách riêng để tiếp nối truyền thống yêu nước, được thể hiện bằng nghệ thuật, bằng công nghệ, bằng mạng xã hội và bằng cả phong cách sống hàng ngày.

Bạn trẻ trong tà áo dài tạo dáng chụp ảnh với chiếc khăn đỏ sao vàng đang lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Không ít người bất ngờ khi bước vào một workshop tại phường Hạc Thành và bắt gặp hàng chục chiếc nón lá truyền thống được tô màu đỏ tươi với ngôi sao vàng ở chính giữa. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là cách để các bạn trẻ thổi hồn vào hình ảnh quốc kỳ, đưa biểu tượng thiêng liêng ấy đến gần hơn với đời sống thường nhật. Anh Hà Đức Hiếu, người sáng lập và quản lý Luna Workshop & Coffee cho biết: "Ý tưởng tổ chức workshop tô vẽ cờ Tổ quốc xuất phát từ mong muốn tạo nên một hoạt động vừa mang tính nghệ thuật, vừa chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc nhân dịp Quốc khánh 2/9. Hoạt động này không chỉ giúp mọi người lưu giữ một món quà đặc biệt mang dấu ấn cá nhân mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước". Từ khi triển khai, workshop đã đón nhận sự quan tâm và tham gia của hàng chục nhóm khách, không chỉ là người dân địa phương mà còn có cả du khách ghé thăm và đặc biệt là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Điều thú vị là họ tỏ ra rất hào hứng, không chỉ vì được tự tay tạo nên một sản phẩm nghệ thuật, mà còn bởi câu chuyện về ý nghĩa lịch sử và văn hóa mà workshop truyền tải.

Lòng yêu nước của thế hệ trẻ còn thể hiện ở những món đồ handmade nhỏ nhắn, tưởng chừng chỉ dành cho trang trí, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Trên các kệ hàng online, dễ dàng bắt gặp những dây buộc tóc, kẹp tóc, khăn quàng có hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hoặc những họa tiết gợi nhớ đến trang phục truyền thống. Bạn Phạm Thảo Nhi, 19 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết: “Ban đầu em chỉ làm cho bản thân để đeo đi chụp ảnh kỷ niệm nhưng sau đó nhiều bạn bè thích quá nên đặt hàng. Từ đó, em nghĩ đây cũng là cách để tình yêu Tổ quốc của chúng em được lan tỏa một cách gần gũi nhất". Những món đồ tuy nhỏ nhưng đang “phủ sóng” rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Không ít bạn đã lấy ý tưởng này để khởi nghiệp, kết hợp kinh doanh với lan tỏa tinh thần dân tộc. Điều đó cho thấy tình yêu quê hương không chỉ nằm ở cảm xúc mà còn có thể trở thành động lực sáng tạo, khởi nghiệp.

Nếu như trước đây, áo dài thường chỉ xuất hiện trong dịp lễ, tết hay ngày đặc biệt, thì nay trên các nền tảng mạng xã hội, tà áo dài thướt tha xuất hiện trong hàng nghìn video và bộ ảnh nghệ thuật. Các bạn trẻ diện áo dài đi phố, chụp ảnh check-in, quay clip nhảy múa cùng giai điệu hiện đại. Hình ảnh truyền thống ấy vì vậy mà trở nên gần gũi, tươi mới và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ áo dài, chiếc khăn rằn Nam bộ hay bộ quân phục xanh của người lính cũng đang trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Trên tiktok, facebook hay instagram, không khó để bắt gặp những bộ ảnh gắn liền với những trang phục này. Đây cũng là cách để các bạn trẻ tái hiện và lưu giữ giá trị văn hóa – lịch sử trong một diện mạo trẻ trung, hợp thời. "Em lựa chọn mặc áo dài khi đi chụp ảnh nhóm không chỉ vì đẹp, mà còn vì muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của tà áo dài Việt Nam và khẳng định rằng áo dài luôn sống mãi với thời gian. Những bộ ảnh mặc áo dài cùng khăn rằn Nam bộ của em khi đăng tải trên mạng xã hội cũng đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, bình luận của mọi người", bạn Nguyễn Minh Phương, 18 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ.

Trên các trang mạng xã hội, những ngày vừa qua, dễ dàng bắt gặp những bức ảnh em bé đội mũ có in cờ đỏ sao vàng, mà các bà mẹ gọi vui là “khối bỉm sữa yêu nước”. Áo thun, balo, giày dép cho đến khẩu trang... in hình lá cờ Tổ quốc đã trở thành biểu tượng được mọi người yêu thích và sử dụng rộng rãi. Bên cạnh đó, nhiều người dân hay còn được cộng đồng mạng đặt cho cái tên là “khối yêu nước” cũng rất tự hào chia sẻ những khoảnh khắc mình mặc trang phục hay sử dụng phụ kiện gắn liền với quốc kỳ. Không chỉ để ghi lại kỷ niệm, họ còn muốn gửi đi thông điệp: yêu nước không phải điều xa vời, mà có thể thể hiện trong từng hành động nhỏ bé hàng ngày. Bên cạnh đó, hiện nay, đối với người trẻ, lịch sử dân tộc không còn dừng lại ở những trang sách giáo khoa khô khan. Thay vào đó, lịch sử đã trở thành chất liệu sáng tạo bất tận cho video, âm nhạc, nghệ thuật của giới trẻ. Những clip được dựng công phu, kết hợp giai điệu cách mạng với nhạc điện tử, rap hay pop đang tạo thành xu hướng mới. Một MV làm mới lại từ bài hát cách mạng theo phong cách hiện đại có thể nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. "Tôi thấy rằng những sản phẩm âm nhạc cách mạng được làm mới lại không chỉ mang tính giải trí, mà còn được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh, nội dung, truyền tải thông điệp lịch sử một cách gần gũi và dễ tiếp nhận. Trước đó, bản thân tôi thường ít nghe những ca khúc cách mạng nhưng cách làm mới này lại rất thu hút tôi. Thậm chí, nghe những ca khúc được làm mới hoặc những bài hát về cách mạng theo phong cách hiện đại hơn cũng khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam", bạn Nguyễn Hà Trang, phường Hàm Rồng chia sẻ.

Thế hệ trẻ ngày nay đang chứng minh rằng, tình yêu Tổ quốc có thể mang nhiều màu sắc và cách thể hiện khác nhau. Họ có thể yêu nước khi cầm cọ vẽ lên nón, khi tỉ mẩn làm chiếc kẹp tóc, khi quay video với tà áo dài hay đơn giản là khi chia sẻ một bức ảnh lá cờ trên trang cá nhân. Điều quan trọng là ở bất kỳ hình thức nào, tinh thần ấy đều xuất phát từ niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, dân tộc. Không dừng lại ở việc lan tỏa trong cộng đồng, những sáng tạo này còn mang lại góc nhìn mới về văn hóa – lịch sử Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bài và ảnh: Phương Đỗ