Đau cổ tay khi dùng máy tính có liên quan đến cách chọn chuột?

Đau cổ tay khi dùng máy tính có thể liên quan đến tư thế, thời gian thao tác và thiết kế chuột. Chọn sản phẩm không phù hợp dễ làm cảm giác khó chịu rõ hơn.

Chuột có thể làm cổ tay chịu áp lực như thế nào?

Khi làm việc nhiều giờ, cổ tay liên tục thực hiện các thao tác rê, nhấp và cuộn. Nếu cổ tay thường xuyên bị gập, lệch sang một bên hoặc tì mạnh xuống bàn, cơ và gân quanh khu vực này có thể chịu thêm áp lực.

Vấn đề không nằm ở bản thân việc dùng chuột, mà ở thao tác lặp lại trong tư thế thiếu tự nhiên. Chuột quá nhỏ có thể khiến các ngón tay phải co lại. Thiết kế quá phẳng dễ làm bàn tay xoay nhiều hơn, trong khi trọng lượng lớn hoặc nút bấm cứng có thể khiến người dùng phải dùng thêm lực.

Vì vậy, khi chọn chuột Logitech hoặc sản phẩm từ thương hiệu khác, người dùng nên cân nhắc kích thước bàn tay, kiểu cầm, trọng lượng và vị trí nút bấm. Với người làm văn phòng, học trực tuyến, lập trình, thiết kế hoặc xử lý bảng tính thường xuyên, một mẫu chuột vừa tay có thể giúp thao tác thoải mái hơn. Tuy nhiên, đau kéo dài, tê hoặc yếu tay vẫn cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Chuột có dáng cầm quen thuộc, phù hợp để người dùng văn phòng cân nhắc yếu tố kích thước và độ nâng đỡ bàn tay.

Lỗi thường gặp là chọn chuột theo giá hoặc ngoại hình

Nhiều người mua chuột theo thói quen: thấy nhỏ gọn, giá tốt hoặc màu đẹp là chọn. Tuy nhiên, một mẫu chuột phù hợp cần vừa với kích thước bàn tay và đúng kiểu công việc.

Người tay lớn nhưng dùng chuột mini trong thời gian dài thường phải co các ngón tay, dễ mỏi vùng mu bàn tay và cổ tay. Ngược lại, người tay nhỏ dùng chuột quá to có thể phải với ngón để bấm, dẫn tới căng cơ. Với màn hình lớn hoặc làm việc nhiều cửa sổ, chuột có độ nhạy quá thấp cũng khiến người dùng phải rê tay nhiều hơn.

M240 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp hơn với người thích chuột nhẹ và bàn tay không quá lớn.

Chuột công thái học giúp gì cho cổ tay?

Chuột công thái học được thiết kế để bàn tay đặt ở tư thế tự nhiên hơn, giảm việc xoay vặn cổ tay trong thời gian dài. Một số dòng chuột dọc hoặc vát nghiêng của Logitech, như Lift, hướng bàn tay về tư thế gần giống khi bắt tay, từ đó giảm áp lực lên vùng cổ tay và cẳng tay.

Tuy vậy, chuột công thái học không phải “thuốc chữa đau”. Người dùng thường cần vài ngày đến vài tuần để làm quen với góc cầm mới. Nếu đã đau kéo dài, tê lan lên cánh tay hoặc yếu lực nắm, việc đi khám vẫn cần được ưu tiên.

Với người chưa muốn chuyển hẳn sang chuột dọc, các mẫu có thân nâng đỡ lòng bàn tay tốt, bề mặt dễ bám và nút bấm nhẹ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Điểm quan trọng là bàn tay không phải gồng, cổ tay không bị bẻ góc và thao tác không lặp lại với lực quá lớn.

MX Master 4 cho thấy hướng thiết kế chú trọng nâng đỡ bàn tay, phù hợp với nhóm người làm việc nhiều thao tác mỗi ngày.

Chuột gaming có giải quyết được đau cổ tay?

Chuột gaming thường có cảm biến nhạy, phản hồi nhanh và khả năng tùy chỉnh tốt hơn chuột phổ thông. Điều này có thể giúp giảm số lần rê tay trong một số tình huống, nhất là khi dùng màn hình lớn hoặc cần di chuyển con trỏ nhanh.

Ở nhóm chơi game, Logitech G304 là ví dụ về mẫu không dây gọn, kết nối bằng đầu thu USB Receiver và dùng pin AA. Tuy nhiên, chuột gaming chỉ thực sự phù hợp với cổ tay nếu dáng cầm, trọng lượng và kích thước vừa tay người dùng.

Đổi chuột cần đi cùng đổi thói quen

Để giảm đau cổ tay, người dùng nên đặt chuột gần bàn phím, giữ khuỷu tay khoảng vuông góc, cổ tay thẳng hàng với cẳng tay và tránh tì toàn bộ trọng lượng cổ tay xuống cạnh bàn. Sau mỗi khoảng làm việc dài, nên nghỉ ngắn, duỗi nhẹ bàn tay và thay đổi tư thế.

Miếng lót chuột có đệm cổ tay cũng có thể hỗ trợ, nhưng không nên dùng như điểm tì cứng cố định. Nếu đệm quá cao, cổ tay lại bị bẻ góc và gây phản tác dụng.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể lựa chọn chuột máy tính từ nhiều thương hiệu như Logitech, Asus, Rapoo, Corsair, Razer và Philips, trải từ dòng văn phòng cơ bản đến gaming. Một số sản phẩm đang giảm đến 40% và hỗ trợ mua trả chậm, phù hợp với nhiều phân khúc người dùng. Người dùng có thể cân nhắc các mẫu như Signature M650, M240, M331, MX Anywhere 3S hay MX Master 4 tùy theo kích thước tay, môi trường làm việc và tần suất sử dụng.

Chọn đúng chuột là bước nhỏ nhưng đáng chú ý

Đau cổ tay khi dùng máy tính thường là kết quả của nhiều yếu tố: tư thế, bàn ghế, thời gian làm việc, thói quen nghỉ ngơi và cả con chuột đang dùng. Vì vậy, đổi chuột không phải giải pháp duy nhất, nhưng là một trong những điều dễ kiểm tra và điều chỉnh nhất.

Nếu thường xuyên làm việc nhiều giờ mỗi ngày, người dùng nên chọn chuột vừa tay, dễ cầm, thao tác nhẹ, có độ nhạy phù hợp và không khiến cổ tay bị gập hoặc xoay quá mức. Một lựa chọn đúng ngay từ đầu có thể giúp trải nghiệm làm việc thoải mái hơn và giảm bớt áp lực tích tụ lên cổ tay.