Cần analog chống drift: Tiêu chí nên quan tâm khi mua tay cầm mới

Không ít người chơi game từng gặp cảnh nhân vật tự di chuyển, camera lệch hoặc đường chuyền sai hướng dù không chạm vào cần analog. Vì vậy, các công nghệ chống drift đang trở thành tiêu chí đáng chú ý khi chọn gamepad mới.

Vì sao lỗi trôi analog gây khó chịu?

Với các game cần điều hướng liên tục như bóng đá, đua xe, nhập vai hành động hay bắn súng, cần analog quyết định rất nhiều đến độ chính xác. Khi cần bị drift, nhân vật có thể tự bước, góc nhìn tự xoay hoặc thao tác rê bóng không còn đúng ý.

Lỗi này thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng, khi cơ cấu bên trong bị mòn, bám bụi hoặc sai lệch tín hiệu. Người chơi phổ thông có thể chưa gọi tên đúng vấn đề, nhưng sẽ cảm nhận rõ gamepad “không còn nghe lời” như lúc mới mua.

Gamepad Machenike F1 có bố cục analog đôi quen thuộc, phù hợp để minh họa vai trò của cần điều hướng trong trải nghiệm.

Hall Effect và TMR khác gì cần analog truyền thống?

Cần analog truyền thống thường đo chuyển động bằng tiếp xúc vật lý. Cách này phổ biến, chi phí hợp lý nhưng có nguy cơ hao mòn theo thời gian. Khi điểm tiếp xúc không còn ổn định, tín hiệu gửi về máy có thể lệch dù tay người dùng không tác động.

Hall Effect là hướng tiếp cận khác: dùng cảm biến từ để ghi nhận chuyển động, hạn chế ma sát trực tiếp trong quá trình đo tín hiệu. TMR cũng đi theo hướng cảm biến từ, được một số mẫu tay cầm mới quảng bá như giải pháp tăng độ chính xác và giảm nguy cơ trôi cần.

Điều quan trọng là người mua không nên chỉ nhìn vào tên công nghệ. Một mẫu tay cầm chơi game tốt còn phụ thuộc vào độ hoàn thiện, phần mềm tinh chỉnh, kiểu kết nối và cảm giác bấm thực tế.

Machenike G5 Pro V2 Premium Edition cho thấy thiết kế analog, D-pad và cụm nút điều khiển được bố trí dày đặc trên mặt trước gamepad.

Khi nào nên trả thêm tiền cho chống drift?

Nếu chỉ thỉnh thoảng chơi game giải trí, người dùng có thể ưu tiên mức giá, độ tương thích và cảm giác cầm trước. Tuy nhiên, với người chơi FC Online, FIFA, PES, game đối kháng hoặc bắn súng, độ ổn định của analog đáng được đặt lên cao hơn.

Lý do là các thể loại này đòi hỏi thao tác lặp lại nhiều: rê bóng, chỉnh hướng chạy, căn góc sút, xoay camera hoặc né đòn. Khi cần analog kém ổn định, sai số nhỏ cũng đủ làm trải nghiệm khó chịu.

Với game trên PC, nhiều người vẫn kết hợp gamepad cho đá bóng, đua xe và bàn phím cho nhập liệu, MOBA hoặc game chiến thuật. Cách phối hợp này càng khiến tay cầm cần ổn định ở đúng nhóm game mà nó phát huy lợi thế.

Đừng chỉ nhìn chống drift, hãy xem cả kết nối và nút bấm

Một gamepad có Hall Effect hoặc TMR vẫn chưa chắc phù hợp nếu kết nối không ổn định, pin yếu hoặc layout không quen tay. Người chơi PC, laptop thường nên kiểm tra hỗ trợ USB, receiver 2.4GHz hoặc Bluetooth; người dùng điện thoại cần chú ý khả năng tương thích Android, iOS và phụ kiện kẹp máy nếu có.

Ngoài analog, trigger, D-pad và cụm nút ABXY cũng rất quan trọng. Game thể thao cần trigger phản hồi tốt; game đối kháng cần D-pad rõ nấc; game hành động cần nút bấm bền và dễ thao tác trong thời gian dài.

DareU H102 có hai analog, D-pad và cụm ABXY nổi bật, minh họa những chi tiết người mua nên kiểm tra khi chọn gamepad.

Chọn theo nhu cầu sẽ an toàn hơn chạy theo thông số

Người mua mới nên xác định trước ba điều: chơi chủ yếu trên thiết bị nào, thể loại game nào nhiều nhất và có chơi thường xuyên hay không. Nếu chơi nhiều game cần analog chính xác, chống drift là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Nếu nhu cầu nhẹ hơn, một mẫu tầm trung có kết nối ổn định, cầm thoải mái và bảo hành rõ ràng đã đủ hợp lý.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm gamepad có nhiều lựa chọn từ Dareu, Machenike đến Rapoo, với các mức giá ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể cân nhắc theo ngân sách, kiểu thiết kế và nhu cầu chơi thực tế; các sản phẩm thuộc hệ thống bán lẻ lớn cũng thuận tiện hơn khi cần hỗ trợ chính sách bảo hành.

Công nghệ chống drift không biến người chơi thành cao thủ ngay lập tức, nhưng có thể giúp gamepad giữ cảm giác điều khiển ổn định hơn trong thời gian dài. Với những ai từng khó chịu vì cần analog “tự chạy”, đây là tiêu chí nên đưa vào danh sách kiểm tra trước khi mua.