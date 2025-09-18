Thay đổi đáng chú ý tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X sau sáp nhập xã, phường

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đang bước vào giai đoạn tổ chức 14 môn thi đấu thuộc giai đoạn I. Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập xã, phường, mở ra nhiều thay đổi về quy mô, cách thức tổ chức và chất lượng phong trào.

Thay đổi về địa điểm tổ chức các môn thi đấu

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa có 23 môn thi đấu chính thức gồm: cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam, bóng đá nữ, quần vợt, vovinam, võ cổ truyền, karate, vật tự do, đẩy gậy, tung còn, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền, việt dã, điền kinh, bơi lội, cờ vua, cờ tướng, vật dân tộc, judo, taekwondo, pencak silat. Đại hội được chia làm 2 giai đoạn.

Các VĐV thi đấu môn Karate tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ IX năm 2022.

Trong năm 2025, 14 môn sẽ được tổ chức, giai đoạn II diễn ra năm 2026 với lễ khai mạc, 9 môn còn lại cùng phần bế mạc, xếp hạng toàn đoàn.

Sau khi hoàn thành 3 môn cầu lông, bóng bàn và pickleball, từ tháng 10/2025, các môn còn lại sẽ lần lượt khởi tranh.

Trong đó, tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và bóng chuyền diễn ra từ 3–5/10 tại Trường Đại học Hồng Đức. Các môn võ thuật như vovinam, võ cổ truyền, vật tự do, karate được tổ chức trong tháng 10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Môn bóng đá nam, nữ dự kiến diễn ra từ 6–10/11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Việt Hùng (phường Hạc Thành).

Thách thức đặt ra cho khâu tổ chức

Một điểm mới nổi bật là sự thay đổi lớn về quy mô đoàn tham dự. Nếu như trước đây, đại hội có sự tham gia của 26 huyện, thị xã, thành phố thì năm nay có tới 166 xã, phường cùng các ngành Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tham gia.

“Số lượng đoàn đông hơn hẳn, tuy nhiên nhiều xã, phường chưa có trung tâm tập luyện, thiếu cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất còn hạn chế. Đây là thách thức không nhỏ trong quá trình tổ chức,” ông Lê Đông Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết.

Các VĐV tranh tài ở nội dung đơn nữ môn bóng bàn. (Ảnh: Anh Tuân)

Dù vậy, sự tham gia đông đảo của các địa phương sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ tạo ra bức tranh phong trào thể thao toàn diện, phản ánh rõ sự phát triển từ cơ sở. Đại hội cũng là dịp để tuyển chọn VĐV xuất sắc, chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.”

Ngày hội lớn gắn với sự kiện chính trị trọng đại

Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp tỉnh không chỉ là dịp đánh giá phong trào thể thao, tuyển chọn VĐV xuất sắc tham gia giải khu vực, toàn quốc, mà còn là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hình ảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ IX năm 2022. (Ảnh: Mạnh Cường).

Với nhiều đổi mới, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X không chỉ là ngày hội thể thao lớn của toàn dân, mà còn khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả từ đại hội sẽ là nền tảng để Thanh Hóa phát triển phong trào TDTT bền vững, rộng khắp, gắn chặt với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Hoàng Sơn