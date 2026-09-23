Yên Định phấn đấu “cán đích” xã nông thôn mới

Sau khi hợp nhất 4 đơn vị hành chính gồm Định Tường, Định Tăng, Định Long và Định Liên, xã Yên Định bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu cao hơn. Đứng trước khối lượng công việc lớn và mốc thời gian gấp rút, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Định đang dồn toàn bộ nguồn lực, tập trung tháo gỡ các khâu khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2026.

Người dân thôn Định Tường, xã Yên Định chỉnh trang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo Bộ tiêu chí xã NTM áp dụng cho giai đoạn 2026-2030, Yên Định thuộc nhóm I và phải thực hiện 46 trên tổng số 47 chỉ tiêu thuộc 10 nhóm tiêu chí. Để quá trình XDNTM hiệu quả, UBND xã giao các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các phong trào thi đua, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Trong đó, Hội LHPN xã triển khai nhiều mô hình góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Bà Trịnh Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định, cho biết: “Để cụ thể hóa nhiệm vụ XDNTM, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ thôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động thực hiện các phần việc XDNTM; chỉ đạo mỗi chi hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc cụ thể. Trọng tâm là đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, duy trì hiệu quả các đoạn đường phụ nữ tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế gây quỹ tình thương và duy trì mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, gắn với việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và “3 an””.

Thông qua việc cụ thể hóa những phần việc trong XDNTM, Hội LHPN xã Yên Định đã hình thành thói quen, tinh thần tự giác xây dựng không gian sống trong hội viên, Nhân dân, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Yên Định thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Sau 9 tháng nỗ lực triển khai đồng bộ, đến nay, xã Yên Định đã đạt 35/46 chỉ tiêu. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình rà soát thực tế cho thấy xã vẫn còn 9 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm tiêu chí chưa đạt, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo sát sao. Các nội dung này chủ yếu liên quan đến hạ tầng thủy lợi ứng dụng công nghệ cao, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa - giáo dục, ứng dụng chuyển đổi số và lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn.

Để giải quyết triệt để các hạn chế này, UBND xã Yên Định đã đề ra lộ trình thực hiện cụ thể cho từng phần việc. Ở lĩnh vực hạ tầng và sản xuất, xã đang hoàn thiện mô hình tưới tiết kiệm tại mô hình trồng rau Định Liên. Trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, địa phương khẩn trương khởi công, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, đồng thời đầu tư mở rộng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đối với các chỉ tiêu mới về chuyển đổi số và an ninh trật tự, xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn bố trí nhân lực, thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử OCOP và khẩn trương hoàn thiện mạng lưới giám sát an ninh thông minh. Ông Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, cho biết: “Dù còn không ít thách thức về nguồn vốn đầu tư và quy trình chuẩn hóa số liệu sau sáp nhập, song quyết tâm của Yên Định vẫn không thay đổi. Với phương châm chỉ đạo rõ ràng, hoàn thiện cuốn chiếu từng nội dung và hồ sơ minh chứng, xã Yên Định quyết tâm trình các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định trước ngày 30/9/2026, hiện thực hóa mục tiêu cán đích NTM và tạo đà vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong những năm tiếp theo”.

Bài và ảnh: Lê Hòa