Nông Cống xây dựng môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”

Những con đường làng sạch sẽ, hàng rào xanh được chăm chút, những bồn hoa trước nhà văn hóa khoe sắc... đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở xã Nông Cống. Đằng sau diện mạo ấy không chỉ là sự đổi thay của cảnh quan, mà còn là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân đối với chính không gian sống của mình.

Người dân xã Nông Cống tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Sáng thứ 7 tại thôn Tân Thắng, không khí dọn vệ sinh diễn ra rộn ràng nhưng khá nền nếp. Trên các tuyến đường, người quét dọn, người thu gom rác, người cắt tỉa hàng rào cây xanh, chăm sóc những bồn hoa trước khu vực nhà văn hóa. Mỗi người một việc, không cần nhắc nhở nhiều, bởi đây đã là công việc được bà con duy trì vào mỗi cuối tuần. Ông Trịnh Duy Thăng, người dân thôn Tân Thắng, cho biết: “Từ khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đã dần trở thành thói quen của người dân. Nếu trước đây vẫn còn tình trạng vứt rác ở ven đường thì nay các gia đình đều chủ động quét dọn khu vực trước nhà, đồng thời tham gia vệ sinh chung. Đường làng sạch sẽ, khang trang, buổi tối có điện chiếu sáng, ai cũng thấy vui. Đây là nơi mình sống nên mọi người đều có ý thức giữ gìn, để không gian sống hôm nay tốt hơn và con cháu sau này cũng được hưởng”.

Những thay đổi của người dân bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng để trở thành nếp sống chung thì cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ở Tân Thắng, từ việc mỗi gia đình tự giác dọn dẹp trước cửa nhà đến cùng nhau vệ sinh đường làng vào cuối tuần, ý thức giữ gìn không gian chung đang từng bước được hình thành. Ông Trần Văn Năm, trưởng thôn Tân Thắng, cho biết: “Điều quan trọng là phải tạo được ý thức tự giác trong mỗi người dân. Khi bà con cùng tham gia và cùng có trách nhiệm thì việc giữ gìn môi trường mới có thể duy trì lâu dài. Thôn tuyên truyền để bà con hiểu mình là người trực tiếp hưởng lợi từ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, mỗi gia đình cùng có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, thu gom rác đúng quy định, chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa, duy trì điện chiếu sáng và không lấn chiếm hành lang giao thông”.

Cùng với việc duy trì những cách làm đã có ở các thôn, Nông Cống cũng đang xây dựng thêm những mô hình cụ thể để người dân có thêm không gian cùng tham gia, cùng quản lý. Xã vừa ra mắt mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Xuân Thành. Mô hình được triển khai từ những phần việc gần với đời sống hằng ngày như vận động người dân giữ gìn vệ sinh, thu gom và xử lý rác đúng quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa, duy trì điện chiếu sáng, không để rác thải và tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông trên các tuyến đường. Cùng với đó là phát huy vai trò tự quản của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Việc ra mắt mô hình cũng tạo thêm một cách làm để MTTQ và các tổ chức thành viên cùng tham gia vận động người dân. Từ những phần việc cụ thể ở khu dân cư, các hộ gia đình có điều kiện cùng bàn bạc, cùng thực hiện và nhắc nhở nhau trong quá trình duy trì. Thay vì coi đây là phần việc riêng của chính quyền hay các tổ chức đoàn thể, xã hướng đến phát huy vai trò của từng gia đình, từng khu dân cư. Nếp sống văn minh trong các khu dân cư cũng từng bước được vun đắp. Xã Nông Cống cũng gắn việc giữ gìn môi trường với XDNTM, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống Trương Công Tuấn, cho biết: “Xã tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, lồng ghép bảo vệ môi trường với xây dựng nếp sống văn minh, XDNTM. Mục tiêu là để xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trở thành thói quen, thành giá trị bền vững trong mỗi khu dân cư”.

Từ sự chủ động của từng gia đình, việc giữ gìn môi trường ở các khu dân cư tại Nông Cống đang dần trở thành công việc chung của cộng đồng. Mỗi tuần, những tuyến đường lại được quét dọn, cây xanh được chăm sóc, các phần việc còn lại được bà con cùng nhau nhắc nhở, duy trì. Qua đó, góp phần giữ cho không gian sống ngày càng sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Bài và ảnh: Lương Khánh