Chung tay xây dựng nếp sống văn minh

Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, phong trào xây dựng nếp sống văn minh ở xã Ngọc Lặc ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực, không chỉ mang đến diện mạo mới cho quê hương mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phong trào thể thao trên địa bàn xã Ngọc Lặc thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ở thôn Lê Hoàn, việc xây dựng nếp sống văn minh luôn được ban công tác mặt trận thôn quan tâm và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương, mục đích, yêu cầu, từ đó chủ động, tích cực tham gia các phần việc. Bà Bùi Thị Cay, bí thư chi bộ thôn cho biết: Thôn hiện có 466 hộ, với 1.622 nhân khẩu. Những năm qua, ban công tác mặt trận thôn đã tích cực lồng ghép, tuyên truyền, vận động để người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh bằng nhiều hình thức, như trên hệ thống loa truyền thanh, trong các cuộc họp thôn, hay trong các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn tích cực thực hiện các mô hình thiết thực, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”...

Bên cạnh đó, với đặc thù là thôn có đồng bào Mường sinh sống nên việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường luôn được thôn quan tâm thực hiện. Hiện, thôn đã thành lập được câu lạc bộ cồng chiêng, thu hút được 20 người am hiểu và yêu thích nghệ thuật tham gia. Các thành viên của câu lạc bộ thường xuyên tập luyện, biểu diễn và tích cực truyền dạy lại cho lớp trẻ nhằm gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Việc giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, cũng được người dân trong thôn thực hiện có hiệu quả. Đến nay, việc tổ chức đám cưới cơ bản đảm bảo theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm. Trong việc tang, đã xóa bỏ được các hủ tục, mê tín, giảm các thủ tục rườm rà, đảm bảo tính trang nghiêm. Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra mà thôn Lê Hoàn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa luôn đạt trên 95%.

Ở các thôn trên địa bàn xã Ngọc Lặc, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo người dân tham gia, mang lại hiệu quả tích cực. Nói về vấn đề này, bà Trần Thị Lý, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Ngọc Lặc chia sẻ: “Trong thời gian qua, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm “tiền đề” để hình thành nếp sống văn minh. Theo đó, xã đã khuyến khích các thôn tích cực đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, sân chơi bãi tập và các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục - thể thao của người dân. Đồng thời, vận động người dân thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thường xuyên tập luyện, biểu diễn, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của Nhân dân, mà còn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương”.

Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường vận động các thôn xây dựng quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện thực tế và quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí. Để phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có sức lan tỏa, xã luôn chú trọng đến việc nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, 100% đám cưới, đám tang trên địa bàn xã đều tổ chức theo hướng văn minh, lịch sự, tiết kiệm.

Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên. Theo thống kê, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã luôn đạt gần 90%. Các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp đã đi vào nền nếp.

Từ hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tinh thần đoàn kết, gắn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố, người dân trong xã đã tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, lành mạnh và tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt