Nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Hướng tới XDNTM theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy lợi thế từng vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế nông thôn bền vững, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đang chuyển trọng tâm XDNTM từ “lượng” sang “chất”. Trong đó, các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, lấy chất lượng cuộc sống người dân làm cốt lõi để kiến tạo những vùng quê hiện đại, bền vững.

Người dân thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương tham gia phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”.

Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, bước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã NTM với 10 nhóm tiêu chí và 47 chỉ tiêu cụ thể. Đáng chú ý, bộ tiêu chí mới đặt ra các chuẩn mực cao hơn về thu nhập, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, phương châm xuyên suốt được tỉnh chỉ đạo là các địa phương không “chạy theo thành tích” mà chú trọng duy trì, phát triển mạnh mẽ vào chiều sâu, tính bền vững và giá trị hưởng thụ thực tế của người dân.

Xã Hồ Vương - một trong 9 xã được tỉnh lựa chọn hoàn thành xây dựng xã NTM trong năm 2026, diện mạo NTM đang dần hiện hữu. Trên nền tảng đã đạt được của giai đoạn trước, Hồ Vương có nền tảng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tương đối ổn định; nhận thức của người dân về XDNTM cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/năm. Do đó, bước vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2026-2030, Hồ Vương tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn và duy trì môi trường sống xanh - sạch - đẹp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và mức thụ hưởng cuộc sống của người dân. Ông Mai Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Vương, cho biết: “Hiện xã đã đạt được 27/47 chỉ tiêu theo Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND ngày 26/7/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về bộ tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với việc hoàn thành 20 chỉ tiêu chưa đạt, xã luôn đôn đốc các phòng chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn duy trì, nâng chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; hướng tới xây dựng xã Hồ Vương trở thành vùng quê hiện đại, khang trang, bền vững”.

Theo khảo sát sơ bộ của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới đạt bình quân 2,53 tiêu chí/xã. Trong đó, 78 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bình quân đạt 2,18 tiêu chí/xã; 69 xã vùng đồng bằng bình quân đạt 2,93 tiêu chí/xã. Các tiêu chí đạt chủ yếu là tiêu chí số 9 về Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; tiêu chí số 10 về Tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng. Các tiêu chí còn lại, hầu hết các xã chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 2 về Hạ tầng kinh tế - xã hội.

Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu có 9 xã đạt chuẩn NTM; 5 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn. Tuy nhiên sau thời gian triển khai quyết liệt, đến nay, mới chỉ có xã Yên Định đạt 35/47 chỉ tiêu, 8 xã còn lại vẫn tiếp tục hoàn thành và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hiện nay các địa phương đang ưu tiên mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy HTX, kinh tế tập thể, phát triển ngành nghề nông thôn và tạo thêm việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; phát triển sản phẩm gắn với lợi thế từng địa phương. Đồng thời, các xã cũng quan tâm đầu tư cho hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, logistics nông thôn, hạ tầng số và các công trình phục vụ sản xuất. Cùng với đó, các xã luôn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn để nâng chất lượng sống khu vực nông thôn.

Cùng với sự nỗ lực của các địa phương, tỉnh đang tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên ngân sách cho các xã miền núi, khó khăn. Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc nâng chất lượng tiêu chí NTM hướng tới hoàn thành mục tiêu XDNTM theo kế hoạch đề ra. Từ đó, không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn nâng cao chỉ số hạnh phúc, mức sống của người dân và thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Bài và ảnh: Lê Hòa