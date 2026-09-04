Thêm những ngôi nhà đẹp, khu vườn xanh

Mỗi buổi sáng, chị Lê Thị Tú, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến lại tất bật với khu vườn hơn 300m2 của gia đình. Những luống rau xanh mướt, những chậu hoa nở rực trước nhà cùng khoảng sân sạch sẽ, bếp ngăn nắp... là hình ảnh khiến nhiều người tấm tắc. Ngôi nhà của chị là một trong hơn 20 hộ gia đình của thôn được gắn biển công trình “Nhà sạch, vườn đẹp” từ năm 2022.

Cán bộ, hội viên xã Thiệu Tiến thăm mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của chị Lê Thị Tú, thôn Đức Giang (người thứ 2 từ bên phải).

Để có được khu vườn xanh tốt, nhà sạch đẹp như hôm nay, vợ chồng chị Tú đã dành nhiều thời gian cải tạo vườn tạp, mua đất lấp ao để trồng rau màu, cây ăn quả và đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, khu vườn còn cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình và có thêm thu nhập từ bán rau, hoa quả theo mùa. Từ hiệu quả mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của gia đình chị Tú, nhiều hội viên phụ nữ trong thôn đã mạnh dạn làm theo. Hiện nay, chi hội phụ nữ thôn đang tiếp tục xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, ngõ sáng, đường đẹp, thôn văn hóa”.

Về với thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo, đơn vị điểm xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, "Nhà sạch, vườn mẫu” của Hội LHPN tỉnh để góp phần XDNTM, sau hơn 7 năm, mô hình của các gia đình hội viên đã phát huy hiệu quả. Từ mô hình điểm “Nhà sạch, vườn mẫu” được Hội LHPN tỉnh triển khai từ năm 2019 với 10 hộ liền kề tham gia, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến các chi hội khác. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự cần cù vốn có, hội viên phụ nữ xã Ngọc Trạo đã biến những khu đất trống, những mảnh vườn lộn xộn thành những khu vườn xanh mát, trĩu quả, được quy hoạch bài bản. Nhiều gia đình tận dụng diện tích quanh nhà để trồng rau sạch, cây ăn quả (bưởi, ổi, thanh long), cây cảnh... vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tăng thu nhập. Có hộ mỗi năm thu về hàng chục, hàng trăm triệu đồng tùy vào diện tích và phương pháp chăm sóc. Từ những khu vườn nhỏ, chuồng trại chăn nuôi quy hoạch xa nhà ở..., cuộc sống gia đình được cải thiện, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng lên. Hiện nay, xã Ngọc Trạo có hơn 200 hộ được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp”, hàng trăm hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”...

Hộ gia đình chị Lê Thị Liên, thôn Bái Trại, xã Yên Định (bên phải) cải tạo vườn tạp trồng hoa, cây cảnh và rau màu cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Chị Lê Thị Biển, chi hội phụ nữ thôn Yên Thịnh chia sẻ: “Chị em không chỉ chăm chút cho ngôi nhà của mình sạch mà còn cải tạo vườn tạp, vun trồng những tuyến đường hoa, hàng rào xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi tự hào vì được nhiều đơn vị đến tham quan, học tập”.

Làm nên sức sống của phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” chính là tinh thần nêu gương và sự lan tỏa của mỗi hội viên. Khi một gia đình xây dựng thành công mô hình thì những hộ xung quanh sẽ đến học hỏi kinh nghiệm. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít; người làm trước hỗ trợ người làm sau. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” phát triển sâu rộng, tạo thành thói quen đẹp trong đời sống cộng đồng và là “thương hiệu” của phong trào phụ nữ. Hiện nay, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phát triển mô hình rộng hơn và phù hợp với thực tiễn địa phương. Hàng năm, các cấp hội LHPN tỉnh còn đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện công trình phần việc bằng những mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Hàng rào xanh”, “Vườn rau xanh”... để góp phần chung tay XDNTM, đô thị văn minh. Trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc đầu năm 2026, các cấp hội đã triển khai mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh” làm công trình thi đua và đã gắn mới gần 2.500 biển. Đây không chỉ là những công trình mang giá trị vật chất mà còn góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Hộ gia đình chị Lê Thị Liên, thôn Bái Trại, xã Yên Định (bên trái) cải tạo vườn tạp trồng hoa, cây cảnh và rau màu cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

“Nhà sạch, vườn đẹp” không đơn thuần là việc chỉnh trang nhà cửa, mà còn là hành trình bền bỉ của những người phụ nữ với mong muốn xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và còn có thêm thu nhập. Từ những việc làm bình dị như quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn cây, trồng thêm một khóm hoa trước ngõ... đều là công sức, sự tận tâm và trách nhiệm của chị em đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Ý thức chăm chút cho từng góc nhà, mảnh vườn, tuyến đường đã làm cho không gian sống ở nhiều vùng quê, đô thị thêm sạch đẹp, khang trang luôn là việc làm tự thân của mỗi hộ gia đình hội viên phụ nữ.

Bài và ảnh: Lê Hà