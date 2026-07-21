Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các xã khu vực Bá Thước (cũ) hoàn thành mục tiêu phát triển

Chiều 21/7, đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1026, Tổ trưởng Tổ theo dõi số 15 đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã khu vực Bá Thước (cũ) về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1026 và các địa phương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của 8 xã cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt.

Các địa phương đã ban hành hệ thống văn bản để cụ thể hóa chủ trương, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ chính trị.

8 xã khu vực Bá Thước cũ gồm: Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, có tổng diện tích gần 777 km2; dân số gần 118.000 người; gồm có 205 thôn, phố.

Bí thư Đảng ủy xã Thiết Ống phát biểu tại hội nghị.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được duy trì ổn định, nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 99%; hạ tầng số, hệ thống điều hành, chữ ký số và các phần mềm chuyên ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành; đội ngũ cán bộ, công chức cũng đã được tập huấn, bồi dưỡng để nhanh chóng thích ứng với mô hình mới.

Việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo số 881-TB/TU ngày 19/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 12/7, 3 xã được giao chỉ tiêu giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 31,54% kế hoạch; nhiều dự án ngoài kế hoạch được đẩy nhanh tiến độ. Tổng thu tiền sử dụng đất của 8 xã đạt hơn 11,36 tỷ đồng, bằng 86,34% dự toán; một số địa phương đạt kết quả tốt như Pù Luông, Điền Quang và Điền Lư. Đến nay, các địa phương đã giải ngân hơn 186,3 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 38,61% kế hoạch; công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai hoàn thành vượt kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành như: cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, thiếu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn; áp lực trong quản lý đất đai, xử lý các dự án chuyển tiếp, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; nguồn thu tiền sử dụng đất còn hạn chế do quỹ đất đấu giá ít, trong khi chỉ tiêu được giao ở mức cao.

Các địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, đầu tư hạ tầng, bổ sung nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí nhấn mạnh, đây mới là kết quả bước đầu, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm tra tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cụ thể hóa từng nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, các địa phương phát huy cao vai trò của cấp ủy đối với việc thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo số 881-TB/TU, trọng tâm là các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng như: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các xã năng động, linh hoạt thích ứng tìm giải pháp khắc phục; chủ động và khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng khi có cơ chế; xem xét luân chuyển, ưu tiên bố trí cán bộ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đang còn thiếu tại khối chính quyền.

Với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ theo dõi số 15 sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Minh Hằng