Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia

Sáng 24/3, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Steven Louis Rubinyi, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai, đồng Chủ nhiệm dự án, làm trưởng đoàn về dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Tham gia buổi làm việc có đại diện các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (Dự án), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2023. Dự án gồm 2 hợp phần, gồm: hợp phần 1 là giải pháp kết cấu – Cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng thuật đô thị; hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu – Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án. Dự án được kỳ vọng làm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải thiện, tăng cường năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị tại các nơi thực hiện dự án.

Theo quyết định phê duyệt, dự án sử dụng vốn vay của WB tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.314,3 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA chuyển đổi của WB là 1.199 tỉ đồng, vốn đối ứng 1.115,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo cập nhật tiến độ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp KCN) tỉnh, tại hợp phần 1, đến nay, dự án đã bàn giao toàn bộ mặt bằng của 6/8 công trình thuộc dự án. Còn lại 2/8 công trình chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Phần chưa được bàn giao thuộc các phường Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ. Tổng giá trị hoàn thành công tác xây dựng đạt 770/1.190 tỷ đồng, tương đương 64,7% tổng giá trị các hợp đồng xây lắp.

Tại Hợp phần 2, Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn WB và 21 gói thầu sử dụng vốn đối ứng.

Về công tác bố trí vốn đạt 2.292,6/2.314,3 tỷ đồng, tương đương 99,1% tổng vốn đầu tư. Tính riêng năm 2026, kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án là 754,8 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn đến nay là 1.544,4 tỷ đồng, đạt 66,7% tống vốn đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công. Cụ thể, một số hộ dân chưa đồng thuận do đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp; việc di dời mồ mả, phê duyệt phương án bồi thường và giải quyết cấp phép xây dựng tại một số địa phương còn chậm.

Bên cạnh đó, dự án cũng gặp trở ngại do khan hiếm, giá vật liệu tăng cao; nhà thầu chậm tập kết máy móc, vật tư; hạng mục xử lý nước thải chưa thể vận hành do chưa có hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Steven Louis Rubinyi cảm ơn sự chủ động, nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong phối hợp với WB triển khai dự án. Đồng thời, WB đề nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ các tồn đọng, sớm chỉ đạo thực hiện các hạng mục còn lại. Phía WB khẳng định sẵn sàng hỗ trợ về thủ tục và các điều kiện cần thiết, đồng hành cùng tỉnh để dự án hoàn thành đúng tiến độ, kể cả trong giai đoạn sau khi kết thúc dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, đây là dự án hạ tầng kỹ thuật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển phía Đông của KKTNS và cũng là dự án động lực thúc đẩy sự phát của các địa phương thuộc vùng dự án. Do đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung tối đa lực lượng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của WB đối với dự án trong nhiều năm qua; đồng thời khẳng định tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với công tác triển khai dự án này. Với những vấn đề khó khăn hiện nay và ý kiến đề xuất của đoàn công tác, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn. Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 30/4/2026, tạo cơ sở cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan, tập trung nỗ lực hơn nữa, linh hoạt và chủ động trong giải quyết khó khăn; phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm và đồng hành cùng chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý KKTNS và các KCN, thực hiện các giải pháp để Trạm xử lý nước thải sớm đi vào hoạt động. Đồng thời, làm việc với 3 phường Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Lĩnh xây dựng phương án chi tiết GPMB để hoàn thành trước 30/4; làm việc với các nhà thầu xây dựng tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành trước 31/12/2026.

Với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo bằng văn bản để UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy kinh - xã hội chung của tỉnh phát triển.

