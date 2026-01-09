Hotline: 0822.173.636   |

Đảng bộ xã Lưu Vệ trao Huy hiệu Đảng và bồi dưỡng văn hóa công vụ cho cán bộ chủ chốt

Minh Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/1, Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng; đồng thời tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quý I năm 2026.

Ngày 9/1, Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng; đồng thời tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quý I năm 2026.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Lưu Vệ đã trao Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11/2025, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và Đảng bộ xã.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã mong rằng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về công tác văn hóa công vụ ở cơ sở.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quý I, năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về công tác văn hóa công vụ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong xã tiếp tục cụ thể hóa nội dung văn hóa công vụ vào chương trình công tác, quy chế làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu

