Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ

Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ khi lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ khi lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Chính phủ đã kiện toàn, xây dựng các văn bản liên quan quy chế làm việc, điều hành, công tác xây dựng Đảng. 2025 cũng là năm có rất nhiều khó khăn, Đảng ủy Chính phủ đã quán triệt sự thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các Đảng ủy trực thuộc, các cấp, các ngành, địa phương với tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm - Chủ động kịp thời - Tinh gọn hiệu quả - Tăng tốc, bứt phá.” Hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy.

Sáng 11/1, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cho biết hội nghị này tổng kết công tác Đảng, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm, kết quả đạt được, có những đánh giá những gì đã làm tốt, những gì làm chưa tốt, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm gì trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác trong năm vừa qua? Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026- năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, với tinh thần tăng tốc, bứt phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt các mục tiêu lớn mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, trong đó có 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Nhấn mạnh thời gian thì ít, công việc thì nhiều, yêu cầu thì cao, do đó Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận có chất lượng, đánh giá chuẩn xác, đề ra nhiệm vụ cụ thể, khả thi để thực hiện.

Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ tại Hội nghị nêu rõ năm 2025, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, tác động sâu, rộng, nhiều mặt đến kinh tế-xã hội nước ta. Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân cả nước, các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện, trên tất cả các mặt.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện 3 Kế hoạch tuyên truyền về đại hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy Chính phủ tham mưu triển khai các đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao theo Chương trình công tác năm 2025 và tham mưu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tiếp nhận 56 đảng bộ; kiện toàn sắp xếp còn 51 đảng bộ trực thuộc; ban hành 3 quyết định chuyển giao nguyên trạng 30 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính; Đảng ủy Bộ Xây dựng và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội được chú trọng.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn coi trọng và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn với phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương đổi mới tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển,” từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn,” chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trên các tất cả lĩnh vực với phương châm “Đoàn kết, Kỉ cương - Dân chủ, Đổi mới - Đột phá, Phát triển - Gần dân, Vì dân” và tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Quốc tế giúp đỡ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi.”

Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Chương trình, Kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn chuẩn bị 160 đề án; đã trình 154/160 đề án, trong đó có nhiều nghị quyết đột phá chiến lược, đề án lớn, phức tạp, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, thí điểm về thể chế, pháp luật, khơi thông các điểm nghẽn; Lãnh đạo chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo chủ chốt.

Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương...; quyết liệt và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết đột phá trong các lĩnh vực then chốt, trình Quốc hội thông qua 98 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay; thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, trong đó có tổ chức 3 lễ khánh thành, khởi công 564 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5,12 triệu tỷ đồng, nhờ đó hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam và một số tuyến đường bộ cao tốc khác với 3.335km/3.000km đường cao tốc, 1.701km đường bộ ven biển, nhiều công trình sân bay, bến cảnh, hạ tầng năng lượng được đưa vào sử dụng.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; có 2.991 dự án tồn tại vướng mắc, đến nay đã hoàn thành xử lý 926 dự án; xây dựng phương án xử lý 4 ngân hàng yếu kém, toàn bộ 12 dự án tồn đọng, chậm tiến độ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, trong đó hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334.000 căn; triển khai hiệu quả đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; vai trò, vị thế và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định, nâng cao./.

Phạm Tiếp/TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-tong-ket-nam-2025-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026-cua-dang-bo-chinh-phu-post1087801.vnp