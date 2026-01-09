Hotline: 0822.173.636   |

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT

Tố Phương
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/1, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, II, III năm 2026 cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT.

Chiều 9/1, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, II, III năm 2026 cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 300 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn, THPT Tô Hiến Thành và THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Đây là những học sinh ưu tú được các chi ủy, đảng ủy các nhà trường xét chọn, giới thiệu, tạo nguồn phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thiều Thị Duyên, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 5 ngày, các em học sinh sẽ được tiếp thu và thảo luận các chuyên đề về Đảng thông qua các bài giảng: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên của năm 2026 dành cho học sinh các trường THPT. Việc tạo nguồn và tổ chức kết nạp những học sinh ưu tú vào Đảng sẽ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên; tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các em học sinh tham dự tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng.

Sau khi hoàn thành khóa học, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành sẽ phối hợp với các nhà trường tặng giấy khen cho các học sinh xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho học sinh hoàn thành khóa học, tạo động lực để các em học sinh khác nỗ lực, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tố Phương

