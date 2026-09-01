Tháo điểm nghẽn, khơi động lực kinh tế tư nhân

Những tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, cho thấy niềm tin và sức sống của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN). Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực, DN vẫn gặp không ít khó khăn về thủ tục, vốn, đất đai, công nghệ và thị trường. Nhận diện đúng những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển đang được Thanh Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Các dự án, doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn luôn được tỉnh tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Còn nhiều điểm nghẽn chờ tháo gỡ

Khu vực KTTN ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 2.905 DN thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 96,8% kế hoạch; tổng vốn đăng ký đạt 24.880 tỷ đồng, tăng 6,9%. Qua đó, nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 23.000 DN.

Cùng với những DN mới gia nhập thị trường, có 1.395 DN hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, toàn tỉnh có 2.072 DN giải thể và thông báo giải thể, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Những con số này cho thấy bên cạnh những tín hiệu tích cực, DN vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Các DN đang hoạt động trên địa bàn hiện sử dụng hơn 492.000 lao động. Trong 8 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt trên 44.000 tỷ đồng; tỉnh thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 15 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD. Những kết quả trên cho thấy DN không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Tuy vậy, để DN phát triển mạnh hơn, những khó khăn đang gặp phải cần được nhìn nhận thẳng thắn và tháo gỡ kịp thời.

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, cho biết “DN, nhất là DN nhỏ và vừa, đang gặp nhiều khó khăn cần khắc phục, như: Việc tiếp cận các nguồn lực như vốn vay, đất đai, khoa học - công nghệ. Nhiều DN muốn đầu tư đổi mới máy móc, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhưng còn thiếu vốn và gặp khó trong việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm cũng là vấn đề được nhiều DN quan tâm. Không ít DN có sản phẩm tốt nhưng chưa tìm được cách tham gia vào hệ thống cung ứng của các DN, tập đoàn lớn. Vì vậy, việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm còn hạn chế. Những khó khăn này nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ giúp DN yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động”.

Nguồn nhân lực cũng là yếu tố được DN quan tâm. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng đi vào mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất, người lao động cần được trang bị những kỹ năng phù hợp với yêu cầu mới. Theo ông Nguyễn Hữu Thế, Giám đốc Công ty CP Truyền thông số ADVTV: “Để DN phát triển, nhất là những DN khởi nghiệp, Thanh Hóa cần tăng cường sự gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và DN. Nhà nước tạo điều kiện về chính sách và môi trường thuận lợi; nhà trường đào tạo, nghiên cứu; còn DN cần tham gia vào quá trình đào tạo, nói rõ mình cần nguồn nhân lực như thế nào. Đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên được thực hành và làm việc trong môi trường thực tế. Khi nhà trường và DN gần nhau hơn, việc đào tạo sẽ sát với nhu cầu thực tế. DN cũng dễ tìm được người phù hợp, trong khi những ý tưởng, kết quả nghiên cứu từ nhà trường có thêm cơ hội được đưa vào sản xuất, kinh doanh”.

Lắng nghe doanh nghiệp

Để đồng hành cùng DN, UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với DN năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Hội nghị xác định rõ: Đối thoại phải đi cùng hành động, những điều cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành đã cam kết thực hiện với DN phải có kết quả. Những việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định: “Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”.

Cách làm này cho thấy sự thay đổi trong cách đồng hành cùng DN. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến nghị, các cơ quan chức năng cần theo sát từng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết. Với DN, điều họ cần không chỉ là những lời hứa mà là những vướng mắc cụ thể được giải quyết để có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh. Theo định hướng phát triển, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 40.000 DN hoạt động, đạt tỷ lệ 10,44 DN/1.000 dân. KTTN được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 13%/năm, đóng góp từ 58% đến 62% GRDP và từ 35% đến 40% thu ngân sách tỉnh, kỳ vọng giải quyết việc làm cho 84% - 85% lực lượng lao động; năng suất lao động tăng bình quân 15% - 17%/năm.

Để đạt được những mục tiêu này, điều quan trọng là tạo được một môi trường mà ở đó DN có thể yên tâm đầu tư và phát triển. Những thủ tục còn rườm rà cần tiếp tục được đơn giản hóa; những khó khăn về vốn, đất đai, công nghệ cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, mở thêm cơ hội để DN trong tỉnh kết nối với các DN lớn, mở rộng thị trường. Về phía DN, cũng cần chủ động thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng ứng dụng công nghệ và xây dựng cách làm bài bản hơn. Các trường học, cơ sở đào tạo cũng cần gắn việc đào tạo với nhu cầu thực tế của DN. Khi chính quyền thực sự đồng hành, DN chủ động đổi mới và nhà trường đào tạo đúng nhu cầu, những khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ. Khi đó, nguồn lực trong xã hội sẽ được phát huy tốt hơn, DN có thêm cơ hội lớn mạnh, người lao động có thêm việc làm và thu nhập.

Với nền tảng đang có cùng những giải pháp tháo gỡ khó khăn được triển khai, khu vực KTTN được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thanh Hóa trong năm 2026.

Bài và ảnh: Khánh Phương