Agribank Bắc Thanh Hóa lan tỏa những giá trị vì cộng đồng

Cùng với hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) luôn dành sự quan tâm thiết thực cho công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Từ những công trình trường học, những ngôi nhà tình nghĩa đến các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sự sẻ chia không chỉ góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Agribank Bắc Thanh Hóa phối hợp với Quỹ Bầu ơi tặng 10 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho 10 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm 2025, thầy và trò Trường Tiểu học Vĩnh Hùng, nay là Trường Tiểu học Tống Duy Tân, xã Biện Thượng đón niềm vui lớn khi công trình nhà hiệu bộ và các phòng chức năng được đưa vào sử dụng. Công trình do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 100% kinh phí, với tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng. Được xây dựng trên diện tích 423,4m2, công trình gồm 2 tầng với hệ thống nhà hiệu bộ và các phòng chức năng được đầu tư đồng bộ. Không chỉ bổ sung cơ sở vật chất, công trình còn tạo thêm điều kiện để đội ngũ giáo viên tổ chức các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Với thầy trò nhà trường, sự hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh việc đầu tư cơ sở vật chất trường học ở nhiều địa phương vẫn cần thêm nguồn lực xã hội hóa.

Không dừng lại ở việc đầu tư những công trình có giá trị lớn, Agribank Bắc Thanh Hóa còn duy trì nhiều hoạt động chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi. Gần đây, ngay trong những ngày đầu năm học mới, ngân hàng đã trao 250 suất học bổng, xe đạp và đồ dùng thiết yếu cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Quỹ Bầu ơi tặng 10 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho 10 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng là một phần hỗ trợ để các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời cũng là lời động viên để các em thêm tự tin trên hành trình đến trường. Những phần quà, suất học bổng có thể chưa thể khỏa lấp hết những khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm đúng lúc lại mang đến nguồn động viên tinh thần đáng quý. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành ấy càng trở nên ý nghĩa, giúp các em cảm nhận được rằng phía sau mình luôn có sự sẻ chia của cộng đồng.

Để nguồn lực an sinh xã hội đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ và phát huy hiệu quả, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn chú trọng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương trong quá trình rà soát, lựa chọn đối tượng hỗ trợ. Từ những địa chỉ cụ thể, những hoàn cảnh cần được sẻ chia, các chương trình an sinh xã hội được triển khai ngày càng thiết thực hơn. Trong những năm qua, Agribank Bắc Thanh Hóa đã dành hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công; trao quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Cùng với đó, ngân hàng còn chung tay xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; ủng hộ đồng bào, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo; thăm hỏi, động viên các cháu là nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thông qua sự phối hợp với MTTQ và chính quyền địa phương, những phần hỗ trợ được trao đến những người thực sự cần giúp đỡ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác an sinh xã hội.

Đối với Agribank Bắc Thanh Hóa, thực hiện trách nhiệm xã hội không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà đã trở thành một phần trong quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị. Đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội cũng chính là cách ngân hàng vun đắp mối quan hệ bền chặt ấy. Ông Phan Văn Phòng, Giám đốc Agribank Thanh Hóa, chia sẻ: Mỗi chương trình an sinh xã hội của ngân hàng không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất, mà đó chính là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, là sự kết nối của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank trên hành trình lan tỏa những giá trị nhân ái và xây dựng hình ảnh một “Ngân hàng vì cộng đồng”.

Bài và ảnh: Khánh Phương