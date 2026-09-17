Doanh nghiệp dệt may trước bài toán thiếu lao động

Đơn hàng dồi dào, thị trường xuất khẩu rộng mở, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đang đứng trước cơ hội mở rộng sản xuất, tăng doanh thu và tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, thiếu lao động đang là bài toán khó, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận đơn hàng và tiến độ sản xuất của doanh nghiệp.

Công ty TNHH May Thiên Nam, ở thôn Hưng Phát, xã Hà Trung thiếu hơn 100 lao động để mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất.

Tại Công ty TNHH May Thiên Nam, ở thôn Hưng Phát, xã Hà Trung, tình trạng này đang hiện hữu khá rõ. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, công ty đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mỗi năm, công ty xuất khẩu khoảng 5 triệu sản phẩm may mặc các loại sang nhiều thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...

Hoạt động sản xuất duy trì ổn định, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho hơn 400 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng. Cùng với bảo đảm việc làm, thu nhập, công ty cũng thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sản xuất và khai thác tốt hơn nguồn đơn hàng hiện có, doanh nghiệp đang cần tuyển thêm hơn 100 lao động. Để tìm kiếm nhân lực, công ty đã chủ động kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, phối hợp với các địa phương và triển khai nhiều hình thức thông tin, tuyển dụng. Thế nhưng, số lượng lao động tìm đến đăng ký làm việc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bà Lê Thị Giới, chủ tịch công đoàn công ty, cho biết: “Mục tiêu của doanh nghiệp là tiếp tục mở rộng sản xuất, tìm kiếm những đơn hàng có giá trị lớn hơn, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thiếu lao động khiến doanh nghiệp khó nâng công suất. Với những đơn hàng lớn, nếu không bảo đảm đủ nhân lực thì doanh nghiệp khó có thể nhận và thực hiện đúng tiến độ”.

Tình trạng tại Công ty TNHH May Thiên Nam cũng là thực tế chung của nhiều doanh nghiệp dệt may hiện nay. Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 lao động. Con số này cho thấy nhu cầu nhân lực của ngành đang rất lớn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu tiếp tục có nhiều triển vọng. Một trong những nguyên nhân được xác định là mức tiền lương, chế độ phúc lợi tại một số doanh nghiệp chưa thực sự hấp dẫn so với kỳ vọng của người lao động. Khi có nhiều doanh nghiệp cùng tuyển dụng, người lao động có thêm nhiều lựa chọn về nơi làm việc, thu nhập và điều kiện lao động. Cùng với đó, bên cạnh những lao động có nhu cầu làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, vẫn còn một bộ phận lao động có tâm lý tìm việc ngắn hạn, thường xuyên thay đổi nơi làm việc khi có cơ hội khác về thu nhập hoặc điều kiện làm việc. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc duy trì lực lượng lao động ổn định, đồng thời phải dành thêm thời gian và chi phí cho tuyển dụng, đào tạo lao động mới.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn xã Nông Cống, cho rằng: “Trong điều kiện nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lớn, việc giải quyết bài toán lao động cần được nhìn nhận từ cả hai phía. Đối với doanh nghiệp, muốn thu hút và “giữ chân” người lao động trước hết phải quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi. Cùng với tiền lương, môi trường làm việc an toàn, ổn định, chính sách bảo hiểm, chăm lo đời sống và cơ hội nâng cao tay nghề cũng là những yếu tố ngày càng được người lao động quan tâm. Doanh nghiệp cũng cần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân. Khi người lao động cảm thấy được bảo đảm quyền lợi và có cơ hội phát triển, họ sẽ có thêm động lực để gắn bó lâu dài.

Về phía người lao động, cần xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc lựa chọn một công việc không chỉ dựa vào mức thu nhập trước mắt mà còn cần xem xét tính ổn định, môi trường làm việc, cơ hội nâng cao tay nghề và các chế độ phúc lợi. Khi đã lựa chọn, người lao động cần nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, chủ động học hỏi và nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Giải quyết bài toán thiếu lao động đang là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp dệt may. Khi doanh nghiệp quan tâm hơn đến thu nhập, phúc lợi và môi trường làm việc, thì người lao động cũng cần nâng cao ý thức, tay nghề và trách nhiệm. Sự hài hòa lợi ích sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động có việc làm ổn định và thu nhập ngày càng được nâng cao.

Bài và ảnh: Lương Khánh