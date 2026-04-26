Thanh tra Chính phủ đề xuất những trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp nào phải kê khai, không phải kê khai?

Từ thực tiễn kiểm soát tài sản, thu nhập những năm qua cũng như mục đích Luật Phòng, chống tham nhũng tập trung kiểm soát đối với người có chức vụ, quyền hạn nhằm đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, Thanh tra Chính phủ đề xuất những người thực hiện kê khai hằng năm gồm:

- Người giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại chính quyền địa phương (theo quy định của luật).

- Người giữ chức vụ từ trưởng phòng và tương đương công tác tại doanh nghiệp nhà nước, UBND cấp xã, cấp sở và tương đương, cấp cục và tương đương ở các vị trí công tác: tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

So với Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự thảo lần này quy định gần hơn với tinh thần Luật Phòng, chống tham nhũng giao (là trưởng phòng, công tác tại vị trí tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân).

“Những công chức không giữ chức vụ quản lý không phải thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, nếu có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên thì thực hiện việc kê khai bổ sung”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Kế thừa Nghị định 130/2020, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), công khai của người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của những cơ quan không còn tổ chức công đoàn...

Trong đó, bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND cấp xã được niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc HĐND, UBND cấp xã được niêm yết tại trụ sở hoặc công khai tại cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức xã.

Bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp nhà nước hoặc nơi có nghĩa vụ kê khai thường xuyên công tác hoặc công khai tại cuộc họp gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán trưởng, chủ tịch HĐQT, trưởng các đoàn thể trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

Thời gian niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.

Bổ sung hình thức kỷ luật khiển trách với người kê khai không trung thực

Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Thanh tra Chính phủ đề xuất tiêu chí lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch hằng năm căn cứ vào các tiêu chí như: Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; chưa được xác minh trong 5 năm liền trước đó; không thuộc một trong các trường hợp như đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp không xác minh như người đã có quyết định, thông báo nghỉ chế độ hưu trí; người không còn là đối tượng kiểm soát tài sản, thu nhập của cơ quan xác minh tài sản, thu nhập.

Nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ 1/7 tới), dự thảo đề xuất xử lý người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức (tùy theo tính chất, mức độ vi phạm).

So với Nghị định 130/2020, dự thảo bổ sung hình thức xử lý kỷ luật khiển trách với người kê khai và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, nguyên nhân tài sản giảm không trung thực.

“Quy định này nhằm bảo đảm xử lý người có nghĩa vụ kê khai được mềm mại, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm”, Thanh tra Chính phủ lý giải.

Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/thanh-tra-chinh-phu-de-xuat-nhung-truong-hop-phai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-20260426102200107.htm