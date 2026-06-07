Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031

Chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, giai đoạn 2026-2031.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Lễ phát động được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 100 điểm cầu trên cả nước, có sự tham gia của trên 20.000 đoàn viên, công nhân lao động.

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại lễ phát động.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động.

Phong trào hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động giỏi nghề, vững chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đoàn viên, công nhân lao động dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất; tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Các cấp công đoàn cần phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc của công nhân, người lao động ngày càng tốt hơn.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, an toàn và hội nhập.

Mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và tác phong lao động hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhấn nút phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt”, giai đoạn 2026-2031.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2026-2031. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ 2 phong trào thi đua lớn là: “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; “Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số”.

LĐLĐ tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động nêu cao khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, thi đua trong lao động, sản xuất, công tác; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã trao 12 chiếc xe đạp tặng các cháu là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập; trao tặng áo nhận diện công đoàn cho 12 đoàn viên công đoàn.

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình Nhà xưởng 19 Công ty TNHH Sakurai Việt Nam - Chi nhánh Hoằng Phú chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Thanh Huê